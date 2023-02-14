Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Malatya'da yıkılan 3 binanın müteahhidi İstanbul'da yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 3 binanın müteahhidi Ebubekir Özbey, Serpil Başar Yoloğlu ile Osman Ekren İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

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Kahramanmaraş merkezli 2 deprem sonrasında binlerce binada hasar oluştu.

Bunun yanı sıra kentlerde birçok bina kullanılamaz hale geldi.

Enkaza uğrayan binalarda 35 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Bir yandan arama kurtarma çalışmaları sürerken bir yandan da yıkılan binaların müteahhitlerini arama çalışmaları devam ediyor.

3 müteahhit daha gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş'taki Sabır Apartmanı müteahhidi Ebubekir Özbey, Malatya'daki Onur İnşaat ortağı Serpil Başar Yoloğlu ve Şanlıurfa'da yıkılan bir apartmanın müteahhidi olduğu belirlenen Osman Ekren'i İstanbul'da gözaltına aldı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.