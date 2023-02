Mujib Ejaz Türkiye için 30 milyon dolar bağışladı!

En uzun ömürlü araba aküsünü icat eden "one next energy”nin ONE kurucusu Mujeeb Ejaz depremzedeler için Türkiye'ye 30 milyon dolar bağış yaptı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin Türkiye'de 10 ilde büyük bir yıkıma sebep olmasının ardından bölge halkı için dünya çapında yardım kampayanları düzenlenmeye devam ediyor.

En uzun ömürlü araba aküsünü icat eden "one next energy”nin ONE kurucusu Mujeeb Ejaz da depremzedeler için Türkiye'ye 30 milyon dolar bağışta bulundu yaptı.

ONE'ın (Our Next Energy) kurucusu ve CEO'su Mujeeb Ijaz, elektrikli araçlar ve batarya sistemleri teknolojilerinin geliştirilmesinde 30 yılı aşkın deneyime sahip bir batarya sistemleri mühendisidir.

Kariyerindeki çalışmaları, batarya güvenliği, menzili ve maliyetindeki ilerlemeler yoluyla elektrikli araçların benimsenmesini ilerletmeye odaklanmıştır. Mujeeb, Ford Motor Co. şirketinde HySeries Drive'lı Ford Edge'i, 2007 yılında Bonneville'de kara hız rekoru kıran Ford Fusion Hydrogen 999'u ve Chrysler ENVI projesini geliştiren ekiplere liderlik etmiştir. A123'ün Venture Technologies biriminin başkanlığını yürüten Mujeeb, ekibiyle birlikte elektrikli araçlar için Li-Ion batarya çözümlerinin geliştirilmesine öncülük etti ve son olarak Apple'da kıdemli direktör olarak yeni enerji depolama çözümleri geliştirdi.

Mujeeb, batarya teknolojisi ve enerji yönetim sistemleri alanında 31 ABD patentine sahip ve Virginia Tech mezunudur.