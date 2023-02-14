AK Parti'den seçim tarihi açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim tarihiyle ilgili tartışmalara noktayı koydu.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şu anda biz canlarımızı enkazdan kurtarmanın derdindeyiz. Şu anda biz yaraları sarmanın mücadelesini veriyoruz. Canlarımızı kurtarmanın mücadelesini veriyoruz. Seçimle ilgili herhangi bir şey konuşmayı çok yanlış buluruz. Hiçbir şekilde doğru bulmayız." dedi.

Çelik, Yüreğir Belediyesi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahada, afet alanında büyük bir mücadelenin olduğunu söyledi.

Adana'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirten Çelik, kentte dışarıdaki vatandaşların koşullarını iyileştirmeye, yaralıların yaralarını sarmaya odaklandıklarını dile getirdi.

Üstün çaba gösterildi

Diğer şehirlerde enkazlarda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Çelik, "Enkazdan canlılarımızı kurtarma, sağ salim onlara kavuşma gayreti devam ediyor. Her duyduğumuz haberle seviniyoruz. Bugün de bu şekilde haber duymak bizi çok memnun etti. Tabii aynı zamanda da evleri yıkılmış, dışarıda olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması konusunda büyük bir koordinasyon var. Şunu söylemek isterim koordinasyon ve diğer afetle mücadelenin gerekleri konusunda elden gelen gayret üstün bir çabayla gösterildi." diye konuştu.

Çelik, sahada birlik, beraberlik, kardeşlik ve büyük bir insanlık dayanışmasının olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Milli dayanışmanın yanı sıra büyük bir insanlık dayanışması var. Türkiye'nin her tarafından, insanımızın gösterdiği çaba karşısında duygulanmamak elde değil. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Tabii birtakım marjinal olaylar olduğunda, örneğin yağma gibi ya da benzeri birden bire özellikle sosyal medyada sanki sahanın bütün gerçeği buymuş gibisinden bir manzara çizilmeye çalışılıyor. Bu doğru değil. Esas manzara, esas resim burada dayanışmanın, kardeşliğin olmasıdır, herkesin birbirine sahip çıktığı bir tablonun olmasıdır. Bu yağma ve benzeri olaylar karşısında zaten yapılması gereken, vatandaşlarımız kesinlikle kendileri müdahale etmemeliler. Biz bunlara karşı acımasız ve tavizsiz bir mücadele vereceğimizi söyledik. Tabii ki bu kararlılığımızın ifadesidir, yağmaya müsaade etmeyeceğimizi ifadesidir. Tabii ki Türkiye hukuk devletidir. Vatandaşlarımız güvenlik güçlerine haber verirler. Güvenlik güçleri de bunları adli mercilere teslim eder ve adli merciler de hukuk içerisinde gereğini yaparlar."

Çelik, yaralanmış, annesini, babasını kaybetmiş çocukların da güvende olduğunu, tedavilerinin yapıldığını ve devletin korumasında gönüllü annelerin onlarla yakından ilgilendiğini söyledi.

Vatandaşların sağduyusu ve birlik beraberliğiyle afetin de aşılacağını belirten Çelik, "Bir sürü yalanla ve dezenformasyonla mücadele ediyoruz. Bu yıkım mantığı, yalanlar emin olun mücadelede kullanılması gereken enerjinin bir kısmının maalesef bunlara gitmesine yol açıyor. Vatandaşımızın sağduyusu, bu birlik beraberliğiyle inşallah bu afeti de hep beraber aşacağız. Kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da hem enkazdaki arama kurtarma çalışmaları hem diğer çalışmalar devam ediyor." dedi.

Dün İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nı ziyaret ettiğini hatırlatan Çelik, orada koordineli bir şekilde yurt içi ve dışından gelen yardımların hava ve kara araçlarıyla bekletilmeden ihtiyaç olan yere sevk edildiğini söyledi.

Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın ve İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nın lojistik üs haline geldiğini belirten Çelik, yurt dışından gelen ekiplere teşekkür etti.

Pek çok devletin, ülkenin elindeki acil durum kaynaklarını Türkiye'ye seferber ettiğini aktaran Çelik, şunları söyledi:

"Ülkemizin gördüğü en büyük krizlerden bir tanesi olmakla birlikte dünyanın gördüğü en büyük afetlerden bir tanesi. Dolayısıyla bu devletlerin dayanışmasını bile aşan uluslararası örgütlerin de devreye girmesini gerektiren, herkesin elindeki kaynakları seferber ettiği büyük bir afet. Mücadele kesintisiz bir biçimde sürüyor. Burada sahaya hakim olan şey kesinlikle kaos değil, tam bir koordinasyon. Kesinlikle şiddet değil, tam bir kardeşlik duygusu, kesinlikle başıbozukluk değil. Herkesin ne yaptığını bildiği büyük bir sorumlulukla hareket ettiği bir tablo bu. Zaten fedakarca bu mücadeleyi sürdürenler, ne olduğunu görüyor. İnşallah bunu da el birliğiyle, güç birliğiyle kardeşlikle, dayanışmayla bu afeti de atlatacağız."

Seçim tarihi tartışmaları

Çelik, seçim tarihiyle ilgili tartışmalara da değinerek, şunları kaydetti:

"Şu anda biz canlarımızı enkazdan kurtarmanın derdindeyiz. Şu anda biz yaraları sarmanın mücadelesini veriyoruz. Canlarımızı kurtarmanın mücadelesini veriyoruz. Seçimle ilgili herhangi bir şey konuşmayı çok yanlış buluruz. Hiçbir şekilde doğru bulmayız. Bugün tek gündemimiz var. Bu canlarımızı nasıl kurtarırız. Bu yaraları nasıl sararız. Dışarıda evsiz kalmış vatandaşımızın yanında olmaya nasıl devam ederiz. Bu afetle verdiğimiz mücadeleyi sahadan hiç ayrılmadan nasıl sürdürürüz... Onun dışında seçim ya da başka bir şeyin konuşulması söz konusu bile değil. Cenazelerimizi defnederken, yaralı insanımıza sahip çıkarken böyle bir şeyi hiçbir şekilde konuşmayız. Bu tip konuşmaların da bizimle bir ilgisi yoktur."