BIST 4.505
DOLAR 18,85
EURO 20,20
ALTIN 1.118,94
HABER /  SPOR

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları oynandı Bayern Münih ve Milan galip

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları oynandı Bayern Münih ve Milan galip

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Bayern Münih, Paris Saint-Germain'i (PSG), Milan ise Tottenham'ı 1-0 yendi.

Abone ol

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu, iki maçla başladı.

Almanya temsilcisi Bayern Münih, Parc des Princes'te konuk olduğu Fransa ekibi PSG'yi 53. dakikada Kingsley Coman'ın attığı golle 1-0 yendi. Bayern Münih'te Benjamin Pavard, 90+2. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

PSG formasıyla 16 yaş 343 günlükken sahaya çıkan Fransız futbolcu Warren Zaire-Emery, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu maçlarına ilk 11'de başlayan en genç oyuncu oldu.

Günün diğer maçında İtalya'nın Milan takımı, San Siro Stadı'nda ağırladığı İngiltere ekibi Tottenham'ı 7. dakikada Brahim Diaz'ın kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

Bu iki eşleşmede çeyrek finale kalan takımlar, 8 Mart'ta oynanacak rövanş maçlarıyla belirlenecek.

Öte yandan karşılaşmalardan önce "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili ve Suriye'yi etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Maç seremonisinde ise Türkçe ve Arapça olarak "Yanınızdayız" yazılı pankart açıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
‘Devlet nerede’ diyenler iyi izlesin! Selçuk Bayraktar’a ne bahane bulacaklar?
‘Devlet nerede’ diyenler iyi izlesin! Selçuk Bayraktar’a ne bahane bulacaklar?
Murat Yetkin'den STK'lara yönelik tepki çeken sözler: Nerede o entarili sarıklılar?
Murat Yetkin'den STK'lara yönelik tepki çeken sözler: Nerede o entarili sarıklılar?
Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması! 3 bin konteyner...
Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması! 3 bin konteyner...
Ligden çekilen Gaziantep FK'nın yıldızı Lazar Markovic Trabzonspor'da
Ligden çekilen Gaziantep FK'nın yıldızı Lazar Markovic Trabzonspor'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Baykal ailesine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Baykal ailesine taziye ziyareti
Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Malatya'da yıkılan 3 binanın müteahhidi İstanbul'da yakalandı
Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Malatya'da yıkılan 3 binanın müteahhidi İstanbul'da yakalandı
Mujib Ejaz Türkiye için 30 milyon dolar bağışladı!
Mujib Ejaz Türkiye için 30 milyon dolar bağışladı!
Emre Çolak’ın futbolu bırakması 1 gün sürdü
Emre Çolak’ın futbolu bırakması 1 gün sürdü
Ertuğrul Özkök "mahallesizim" dedi! Yeni Akit detayı...
Ertuğrul Özkök "mahallesizim" dedi! Yeni Akit detayı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimiz canla başla mücadele etti yıkılan binaların yüzde 98'i 99 öncesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimiz canla başla mücadele etti yıkılan binaların yüzde 98'i 99 öncesi
AK Parti'den seçim tarihi açıklaması
AK Parti'den seçim tarihi açıklaması
Depremzede kadından yürek yakan sözler: Her şeyimizi sil baştan yapacağız
Depremzede kadından yürek yakan sözler: Her şeyimizi sil baştan yapacağız