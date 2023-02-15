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Madonna tüm dünyaya Türkiye için çağrı yaptı, Haluk Levent karşılık verdi

Madonna tüm dünyaya Türkiye için çağrı yaptı, Haluk Levent karşılık verdi

ABD’li pop yıldızı Madonna, Kahramanmaraş merkezli depremler için yardım çağrısı yaptı. Yıldız popçu, sanatçı Haluk Levent’in sahibi olduğu Ahbap’ın bağış için en iyi yer olduğunu söyledi. Bunun üzerine Haluk Levent paylaşım yaparak 'Teşekkürler Madonna' dedi.

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Dünyaca ünlü pop müziği sanatçısı Madonna da, Türkiye'de yaşanan deprem felaketine sessiz kalmayan isimlerden oldu. Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Madonna, şu ifadeleri kullandı:

"Herkes Sevgililer Günü’nde Aşktan bahsediyor! Bu büyük depremde, büyük yıkım ve kayıp yaşayan Türkiye ve Suriye’ye tüm sevgimizi ve şifa enerjimizi gönderelim. 33.181 kişi öldü. Pek çok kişi orada evlerini ve işlerini kaybetti, sevdiklerinden bahsetmeye bile gerek yok. Tüm şehirler silindi. Bağış Yapmak İçin En İyi Yer – Ahbap"

Madonna'nın sosyal medya hesabından yaptığı 'bağış' paylaşımına, AHBAP'ın kurucusu ve başkanı Haluk Levent'ten yanıt geldi. Levent, Twitter'dan, " Thank you Madonna" diye yazdı.

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