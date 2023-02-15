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Umre parasını deprem bölgesine bağışlayan Mehmet amca konuştu

Umre parasını deprem bölgesine bağışlayan Mehmet amca konuştu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ikamet eden ve umre için biriktirdiği parasını deprem bölgesine bağışlayan 74 yaşındaki Mehmet Çakırhan, vatandaşlara da depremzedeler için nakdi yardım çağrısı yaptı.

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Yüreğil kırsal mahallesinde ikamet eden ve umre için biriktirdiği parasını deprem bölgesinde kullanılmak üzere Kızılay'a bağışlayan Çakırhan'ın bu davranışı, çok sayıda insanı duygulandırdı.

Çakırhan'ın duyarlı davranışından etkilenen birçok kişi, Mehmet amcayı umreye göndermek için iletişim kurarak teklifte bulundu.

Gelen teklifleri teşekkür ederek geri çeviren Mehmet Çakırhan, yardım yapmak isteyenlerin paralarını depremzedelere göndermesini istedi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da Çakırhan'ı ziyaret ederek, duyarlı davranışı dolayısıyla kendisine teşekkür etti.

Mehmet Çakırhan, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için çok üzüldüğünü söyledi.

Şu anda umreye gitmeyi düşünmediğini belirten Çakırhan, "Para vermek isteyenler deprem bölgesine göndersin. Beni arayan soranlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

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