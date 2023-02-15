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Dolar tarihi rekor kırarak 19 TL'yi gördü! 15 Şubat 2023 döviz piyasaları...

Dolar tarihi rekor kırarak 19 TL'yi gördü! 15 Şubat 2023 döviz piyasaları...

Dolar güne tarihi rekor kırarak başladı. 15 Şubat 2023 gününe 19 liranın üzerini test ederek başlayan dolar daha sonra geri çekildi. Altın piyasası yatay seyrini sürdürüyor...

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Borsa İstanbul'un bir haftalık aranın ardından yeniden açılacağı günde, Dolar/TL’de bu sabah tarihi rekor geldi. Dolar/TL kuru 19’un üzerini test etti. Kur 19’un üzerini gördükten hemen sonra 18,85 seviyelerine çekildi. Euro 21.19 liradan işlem görüyor.

Altın piyasalarında yatay seyir devam ediyor. Gram altın 1.117 liradan satılıyor. Çeyrek altın 1.827 liradan satılırken, Cumhuriyet Altını 7 bin 151 liradan satılıyor. 

Türkiye’nin risk primi 565 baz puan seviyesinde bulunurken, gösterge tahvil faizi yüzde 11’de.

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