Depremin 222. saatinde Melike İmamoğlu Kahramanmaraş'taki enkazdan sağ çıkarıldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli iki büyük depremin 10. gününde arama kurtarma çalışmaları devam ederken 222. saatte bir mucize daha gerçekleşti. Kahramanmaraş'ta 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, 'imdat' diye bağırınca İnegöl'den gelen ekiplerce enkazdan sağ çıkarıldı.

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6 Şubat Pazartesi günü, sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde, saat 13.24'te de Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde büyük yıkıma neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası 35 bin 418 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Depremin 10. gününde arama kurtarma çalışmaları devam ederken 222. saatte bir mucize gerçekleşti. Kahramanmaraş'taki bir enkazdan 42 yaşındaki Melike İmamoğlu isimli kadın sağ olarak çıkarıldı.

Ekiplere 'imdat' diye seslenince

Hayrullah Mahallesi Özdemirler Apartmanı’nda enkazda çalışma yapan İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekipleri 'imdat' sesi üzerine enkazın altına yöneldi. Ekipler 42 yaşındaki Meryem İmamoğlu’nun hayatta olduğunu belirledi ve temasa geçti. Bunun üzerine de zamanla yarış başladı.

222 saat sonra bilinci açık!

Yapılan çalışmalar sonrası 42 yaşındaki Meryem İmamoğlu, UMKE ekiplerinin damar yolu açıp serum takmasıyla enkazdan çıkarıldı. Hastaneye sevk edilen İmamoğlu’nun şuurunun açık olduğu öğrenildi.

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