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'Deprem Dede' Ahmet Mete Işıkara Hatay için 12 yıl önce uyarmış! Korkmak yerine tedbir alın

'Deprem Dede' Ahmet Mete Işıkara Hatay için 12 yıl önce uyarmış! Korkmak yerine tedbir alın

17 Ağustos 1999 depremi depreminde Kandilli Rasathanesi Müdürü olan ve "Deprem dede" olarak bilinen Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara'nın 12 yıl önce Hatay'da 7'den büyük deprem olacağı konusunda uyarı yaptığı ortaya çıktı. O uyarıdan 12 yıl sonra Hatay, 7.7 ve 7.6'lık iki depremle yıkıldı.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin yıkıcı etkisi en çok Hatay'da yaşandı. 2013'te hayatını kaybeden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mete Işıkara'nın 12 yıl önce Hatay depremi için uyarılar yaptığı ve bir an önce tedbir alınması gerektiği o açıklaması tekrar gündeme geldi.

2011 yılında Adana'da düzenlenen bir panelde özellikle 7 büyüklüğündeki olası bir Hatay depremi için Deprem Dede Işıkara şu uyarılarda bulunmuş:

- Hatay’da da uzun bir süredir deprem yok. Özellikle 7’nin üzerinde deprem yok. Ama geriye baktığınız zaman Hatay’da 7’nin üzerinde depremler olmuş. Hatta Hatay’a gidip Hataylılarla konuşursanız, onlar ’Hatay, 1-2 kez yerle bir olmuş. Yerin altına göçmüş’ diye ifade ederler.

- Hatay’da olabilecek bir deprem Adana’yı da, Mersin’i de Gaziantep’i de etkileyecek. Kocaeli nasıl geniş alanı etkilediyse, burada aynı şekilde etkileyebilir. Bu gerçeği bilip korkmak yerine, tedbir almak gerekiyor.

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