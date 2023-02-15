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Kahramanmaraş'ta çöken otelin kolonlarını böyle tahrip etmişler fotoğraflar ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta çöken otelin kolonlarını böyle tahrip etmişler fotoğraflar ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta depremde çöken Kazancı otelinin taşıyıcı bazı kolanlarının başka bir iş yerinin tabela ve brandalarını tutması için tahrip edildiği ortaya çıktı.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle 10 ilde 35 binden fazla insan hayatını kaybetti, 105 binden fazla kişi de yaralandı.

Depremin 10'uncu gününe girilirken bir çok ilde olduğu gibi Kahramanmaraş kent merkezinde de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremde çöken binalarla ilgili ise her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor.

Etrafındaki yapılar sağlam

Şehrin merkezinde Kurtuluş Mahallesi Garajlar Caddesi'nde bulunan Otel Kazancı'da depremde tamamen çöken yapılar arasında yer aldı. Otelin çevresindeki otopark dahil tüm binalar hasar almasına rağmen yıkılmadığı dikkat çekti.

Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği yıkılan otelin taşıyıcı kolanlarından bazılarına ise başka bir işyerinin tabela ve brandalarını tutması için tahrip edildiği ve çelik halat geçirildiği ortaya çıktı.
Kolonlara verilen zarardan dolayı depremde binanın çökmüş olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

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