BIST 4.942
DOLAR 18,85
EURO 20,22
ALTIN 1.111,12
HABER /  SPOR

Eljif Elmas'tan depremzedeler için yardım çağrısı!

İTALYA Serie A takımlarından Napoli'de forma giyen Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, deprem sonrasında bölgedeki vatandaşlar için sosyal medya hesabından yardım mesajı paylaştı. Napolili futbolcular Hviça Kvaratshelia, Victor Osimhen ve Piotr Zielinski'nin formaları yardım için satılacak.

Abone ol

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve şu an İtalyan ekibi Napoli'de top koşturan Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehirde ağır hasara neden olan depremler sonrasında sosyal medya hesabından yardım mesajı yayımladı.

Elmas, paylaştığı videoda, "Ülkem için çok üzgünüm. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yapılan yardımların dışında Napoli takımı olarak bir gelir planlıyoruz. İnşallah en kısa zamanda Türkiye'ye bağış olarak göndereceğiz. Yardımlarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başarılı futbolcu, Napoli'deki takım arkadaşlarının da imzalı formalarının depremzedeler için açık artırmaya çıkacağını duyurdu. Takımın önemli isimleri Hviça Kvaratshelia, Victor Osimhen ve Piotr Zielinski, imzalı formaları ile Elmas’ın yardım çağrısına destek verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Depremzedelerin 'kronik hasta raporları' uzatıldı
Depremzedelerin 'kronik hasta raporları' uzatıldı
Bakanlık deprem bölgesindeki hasarlı binaların sayısını açıkladı
Bakanlık deprem bölgesindeki hasarlı binaların sayısını açıkladı
9 aylık hamile karısını depremde balkondan aşağı attı kendisi kapıdan çıktı
9 aylık hamile karısını depremde balkondan aşağı attı kendisi kapıdan çıktı
Kahramanmaraş'ta çöken otelin kolonlarını böyle tahrip etmişler fotoğraflar ortaya çıktı
Kahramanmaraş'ta çöken otelin kolonlarını böyle tahrip etmişler fotoğraflar ortaya çıktı
Enkazın altında 'Son videom' diye çekti, enkazdan sağ çıktı
Enkazın altında 'Son videom' diye çekti, enkazdan sağ çıktı
Deprem nedeniyle 5 gün kapatılmıştı! Borsa İstanbul sert yükselişle açıldı
Deprem nedeniyle 5 gün kapatılmıştı! Borsa İstanbul sert yükselişle açıldı
36 saat enkazın altında kaldı! Kalorifer peteğinden su içerek hayata tutundu
36 saat enkazın altında kaldı! Kalorifer peteğinden su içerek hayata tutundu
UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu başlıyor dev eşleşmeler
UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu başlıyor dev eşleşmeler
Bakanlık acı tabloyu paylaştı! İşte depremde en çok zarar alan ilçeler
Bakanlık acı tabloyu paylaştı! İşte depremde en çok zarar alan ilçeler
Emniyet sosyal medya provokatörlerinin peşinde! 20 kişi daha tutuklandı tam 293...
Emniyet sosyal medya provokatörlerinin peşinde! 20 kişi daha tutuklandı tam 293...
Mahkemede şoke eden sözler! Cinayet işleyen ağabeyini böyle savundu: "Peygamber sabrı olan insanı çıldırtmışlar"
Mahkemede şoke eden sözler! Cinayet işleyen ağabeyini böyle savundu: "Peygamber sabrı olan insanı çıldırtmışlar"
Depremin 222. saatinde Melike İmamoğlu Kahramanmaraş'taki enkazdan sağ çıkarıldı
Depremin 222. saatinde Melike İmamoğlu Kahramanmaraş'taki enkazdan sağ çıkarıldı