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Depremzede 282 çocuğun kimliği belirlenemedi! Bu çocuklar kimin anne ve babaları sağ mı?

Depremzede 282 çocuğun kimliği belirlenemedi! Bu çocuklar kimin anne ve babaları sağ mı?

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler 10 şehirde yıkıma neden olurken, enkazlardan kurtulan 1396 çocuktan bin 114'ünün kimlikleri belirlendi. Bu çocuklardan 508'i ailelerine teslim edildi. 282 çocuğun ise halen isimleri ve aileleri belirlenemedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremzede çocuklarla ilgili rakamları açıkladı. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından refakatçisi olmayan 1396 çocuktan 1114'ünün kimliğinin belirlendiği kaydedildi.

282 çocuğun ismi ve ailesi belli değil

Bu çocuklardan 508'inin ailelerine teslim edildiği bildirilen açıklamada, kimliği tespit edilemeyen 282 çocuk bulunduğu belirtildi.

721 çocuğun tedavisi sürüyor

Açıklamada, refakatçisi olmayan 1396 çocuktan 721'inin tedavisinin devam ettiği, 167'sinin ise tedavisinin tamamlanarak kurum bakımına alındığı ifade edildi.

6 GÜN SONRA HASTANEDE BULUŞTULAR... Depremde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan Suriyeli hamile anne ve 9 aylık bebeği 6 gün sonra hastanede buluştu. Eşinin ve kardeşinin hayatını kaybettiği deprem anlarını anlatan anne gözyaşlarını tutamadı.

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