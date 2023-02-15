Yağmacı dediler, depremzede çıktı! Darp raporu aldı

Hatay’da yağmacı sanılarak kolluk kuvvetleri önünde darp edilen kişi depremzede çıktı. Mağdur darp raporu aldı, şikayetçi oldu.

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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinden sonra 35 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti. 80 binden fazla kişi yaralı olarak kurtarıldı. Türkiye yaralarını sararken bir yandan da deprem bölgesinde yağmacılık sorunu gündeme geldi.

Yağma yaptığı iddia edilen yahut suçüstü yakalanan kişilerin darp edildiği videolar, sosyal medyada paylaşıldı.Bir vatandaş, kardeşinin yağmacı olarak yaftalandığını ve iftiraya uğrayarak darp edildiğini açıkladı.

Hatay’da yaşayan Semire Gündüz, kardeşinin depremzede olduğunu ancak yağmacı olduğu iftirasıyla darp edildiğini söyledi. Semire Gündüz, kardeşinin aldığı darp raporunu paylaştı.

Mağdurun kardeşi Semire Gündüz, “Biz yağmacı değil depremzedeyiz. Üst araması bile yapılmadı. Bu yargısız infaz. Yağma sorunu gerçek ama yargısız infaz yapmayın, bu şekilde gerçek yağmacıların ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Kardeşim darp raporu aldı, şikayetçi olacağız” dedi.