Depremzedeler için Kısa Çalışma Ödeneği geldi! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan 10 şehir için Kısa Çalışma Ödeneği'nin devreye gireceğini açıkladı. Bakan Bilgin, "Çalışanlar hem kısa çalışma ödeneği hem de nakdi ücret desteği alabilecek." dedi.

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Hükümet, deprem bölgesi için kısa çalışma ödeneğini devreye soktu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, depremin büyük hasara neden olduğu 10 ilde Kısa çalışma ödeneği devreye alındığını açıkladı.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ile ilgili çalışmamız hazır. Bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile uygulamaya alınacak. Çalışanlar kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği alabilecek." dedi.