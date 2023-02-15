BIST 4.948
DOLAR 18,85
EURO 20,20
ALTIN 1.112,15
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Josef de Souza gidiyor, Maxim geliyor

Beşiktaş'ta Josef de Souza gidiyor, Maxim geliyor

Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ile anlaşmaya varan Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Josef de Souza, arkadaşları ve teknik ekiple vedalaşarak takımdan ayrılacak. Siyah-beyazlıların Gaziantep FK'dan kiralık olarak renklerine bağlayacağı Maxim ise bugün İstanbul'da olacak.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilde kalıcı hasarlara yol açan depremler sonrası tüm spor müsabakalarına ara verilmişti. Bu sebeple transfer dönemi de 18 Şubat'a kadar uzatıldı. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta da bir ayrılık, bir de transfer gerçekleşecek.

Çin ekibi Beijing Guoan'la anlaşmaya varan Josef de Souza, bugün siyah-beyazlı takımdan ayrılacak. 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Josef'in, alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetme konusunda kulüple anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcunun ayrılığı üzerine bir de yeni transfer gerçekleştirecek. Kara Kartal, deprem dolayısıyla ligden çekilen Gaziantep FK'nın 32 yaşındaki futbolcusu Maxim ile kiralık olarak anlaştı. Romanyalı futbolcu, sağlık kontrollerinden geçip resmi sözleşmeyi imzalamak için bugün İstanbul'a gelecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Şentop deprem bölgesinde duyurdu: Kalıcı adımlar atılacak!
Mustafa Şentop deprem bölgesinde duyurdu: Kalıcı adımlar atılacak!
Deprem bölgesine giden Uğur Dündar 'rüyalarıma giriyor' deyip anlattı: Hayatımda ilk defa yaşadım
Deprem bölgesine giden Uğur Dündar 'rüyalarıma giriyor' deyip anlattı: Hayatımda ilk defa yaşadım
Mevlüt Çavuşoğlu: Ermenistan bu zor günümüzde insanımıza dostluk elini uzattı
Mevlüt Çavuşoğlu: Ermenistan bu zor günümüzde insanımıza dostluk elini uzattı
Depremde 5'inci kattan beşik içinde düştü! Minik Birce acılı ailesinin yüreğine su serpti
Depremde 5'inci kattan beşik içinde düştü! Minik Birce acılı ailesinin yüreğine su serpti
Yağmacı dediler, depremzede çıktı! Darp raporu aldı
Yağmacı dediler, depremzede çıktı! Darp raporu aldı
Depremzedeler için Kısa Çalışma Ödeneği geldi! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin duyurdu
Depremzedeler için Kısa Çalışma Ödeneği geldi! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin duyurdu
Refah ve Fazilet Partilerini kapattıran 28 Şubat'ın Başsavcısı Vural Savaş öldü!
Refah ve Fazilet Partilerini kapattıran 28 Şubat'ın Başsavcısı Vural Savaş öldü!
TVF acı haberi duyurdu! Hepsi depremde hayatını kaybetti
TVF acı haberi duyurdu! Hepsi depremde hayatını kaybetti
‘Beni özele götürmeyin, param yok’ diyen Emine teyze konuştu: Burası da özel gibiymiş
‘Beni özele götürmeyin, param yok’ diyen Emine teyze konuştu: Burası da özel gibiymiş
Kelime-i şehadet getirdikten sonra bina çöktü o anları anlattı
Kelime-i şehadet getirdikten sonra bina çöktü o anları anlattı
Adıyaman'da yıkılan otele ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
Adıyaman'da yıkılan otele ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
Depremzede 282 çocuğun kimliği belirlenemedi! Bu çocuklar kimin anne ve babaları sağ mı?
Depremzede 282 çocuğun kimliği belirlenemedi! Bu çocuklar kimin anne ve babaları sağ mı?