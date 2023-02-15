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Mikrofonunu kapatmayı unutunca! Milletvekillerine ettiği hakareti herkes duydu...

Mikrofonunu kapatmayı unutunca! Milletvekillerine ettiği hakareti herkes duydu...

Avrupa Birliği (AB) komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, katıldığı oturumda mikrofonunu açık unutunca, milletvekillerine ettiği hakaret salondakiler tarafından duyuldu.

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Avrupa Birliği (AB) komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda "Batı Balkanlar'a yönelik güçlendirilmiş genişleme politikası" konulu oturuma katıldı. Varhelyi, yaklaşık 1 buçuk saat süren oturumda mikrofonunu kapatmayı unuttu.

Milletvekillerinin sorularını yanıtladığı sırada Varhelyi'nin, konuşmacılar listesini kastederek "Daha kaç aptal var?" dediği salondakiler tarafından duyuldu.

Soruşturma çağrısı

Milletvekilleri, Varhelyi'nin davranışları hakkında "Bağımsız ve tarafsız" bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Alman milletvekili Delara Burkhardt, "Eleştirel sorular sorarak işlerini yapan Avrupa Parlamentosu üyelerine hakaret etmenin sonuçları olması gerekir" dedi.

"Büyük aptal"

Fransız milletvekili Valerie Hayer ise "En azından aptallar mikrofonlarının ne zaman açık olduğunu bilirler. Onları büyük aptallardan ayıran şey budur" ifadelerini kullandı.

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