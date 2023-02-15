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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek ders ücreti kararı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek ders ücreti kararı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Diyanet İşleri Başkanlığındaki eğitimcilerden resmi görevi bulunmayıp ek ders ücreti karşılığında çalışanlar, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle eğitime ara verilen günlerde, üzerlerindeki görevleri yapmış sayılacak ve ek ders ücretinden yararlandırılacak.

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"Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ile "Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" başlıklı Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, MEB ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki eğitimcilerden resmi görevi bulunmayıp ek ders ücreti karşılığında çalışanlar, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle eğitim ve kurslara ara verilen günlerde, üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak ek ders ücretinden yararlandırılacak.

Karar, 6 Şubat 2023'ten itibaren geçerli olacak ve yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

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