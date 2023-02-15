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7 katlı binanın dibinde 9 gün yaşadılar! Öyle şeyler anlattı ki: "Tükürükle besledim, vazelin yedik"

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7 katlı binanın dibinde 9 gün yaşadılar! Öyle şeyler anlattı ki: "Tükürükle besledim, vazelin yedik"

KAHRAMANMARAŞ'ta depremde yıkılan 7 katlı Aktaş Apartmanı'nın en altından Hidayet ve Muharrem Polat 9 gün sonra sağ çıkarıldı. 2 çocukları deprem anında ölen çift, 5'inci günde minik bebeklerini kollarında kaybetti... Yaşadıklarını anlatan Muharrem Polat, 7'nci günle ilgili konuşurken 'Allah bize böyle bir hidayet gösterdi' dedi.

7 katlı binanın dibinde 9 gün yaşadılar! Öyle şeyler anlattı ki: "Tükürükle besledim, vazelin yedik"

Depremlerin ardından Aktaş Apartmanı'nda arama Kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmada enkaz altından ses alınması sonrası Muharrem ve eşi Hidayet Polat ile iletişim kuruldu.

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7 katlı binanın dibinde 9 gün yaşadılar! Öyle şeyler anlattı ki: "Tükürükle besledim, vazelin yedik"

Ekiplerin çalışması sonucu önce Muharrem Polat, ardından eşi Hidayet Polat ekiplerin desteğiyle çıkarıldı.

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7 katlı binanın dibinde 9 gün yaşadılar! Öyle şeyler anlattı ki: "Tükürükle besledim, vazelin yedik"

Yürüyerek çıkan çift, sağlık ekiplerince sedyeye yatırılarak ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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7 katlı binanın dibinde 9 gün yaşadılar! Öyle şeyler anlattı ki: "Tükürükle besledim, vazelin yedik"

Tedaviye alınan Muharrem Polat, enkaz altında yaşadıkları anlattı.

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