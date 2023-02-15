7 katlı binanın dibinde 9 gün yaşadılar! Öyle şeyler anlattı ki: "Tükürükle besledim, vazelin yedik"
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KAHRAMANMARAŞ'ta depremde yıkılan 7 katlı Aktaş Apartmanı'nın en altından Hidayet ve Muharrem Polat 9 gün sonra sağ çıkarıldı. 2 çocukları deprem anında ölen çift, 5'inci günde minik bebeklerini kollarında kaybetti... Yaşadıklarını anlatan Muharrem Polat, 7'nci günle ilgili konuşurken 'Allah bize böyle bir hidayet gösterdi' dedi.
Depremlerin ardından Aktaş Apartmanı'nda arama Kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmada enkaz altından ses alınması sonrası Muharrem ve eşi Hidayet Polat ile iletişim kuruldu.
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Ekiplerin çalışması sonucu önce Muharrem Polat, ardından eşi Hidayet Polat ekiplerin desteğiyle çıkarıldı.
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Yürüyerek çıkan çift, sağlık ekiplerince sedyeye yatırılarak ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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Tedaviye alınan Muharrem Polat, enkaz altında yaşadıkları anlattı.
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