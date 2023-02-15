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Bayezid-i Bistami Türbesi de depremde zarar gördü

Bayezid-i Bistami Türbesi de depremde zarar gördü

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Darb-ı Sak Kalesi ve içerisinde bulunan Bayezid-i Bistami Türbesi afette zarar gördü.

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremler, Kırıkhan ilçesi Alaybeyli köyünde, Antakya Haçlı Prensliği'nin önemli kalelerinden Darb-ı Sak Kalesi ile buradaki Bayezid-i Bistami Türbesi'ni de vurdu.

Batıda kayaların tıraşlanması ile oluşturulan, kuzeyde de sur duvarı ile sınırlanmış alanda birbirine kapı ile bağlanan, dikdörtgen planlı, beşik tonozlu dört mekandan oluşan türbenin yolları, kaleden düşen taşlarla kapandı.

Yakın zamanda restore edilen türbenin giriş kapısı ve kitabesi de taşların altında kaldı. Türbenin içerisinde yer alan çilehane ve sandukalar ise zarar görmedi. Darb-ı Sak Kalesi'nin etrafında bulanan tarihi kemerlerin ise bir kısmının yıkıldığı görüldü.

"Türbenin zarar görmesinden dolayı üzgünüz"

Alaybeyli köyü muhtarı Hamza Kadıoğlu, AA muhabirine, türbenin yakın zamanda restore edildiğini aktararak, "Bayezid-i Bistami Türbesi depremde büyük zarar gördü. Türbenin etrafı da büyük zarar görmüş durumda, üzgünüz." dedi.

Kadıoğlu, "Burası ayrıca bir kale. Burası Kırıkhan için çok değerli. Devletimiz burayı yeniden yapacaktır. Devletimiz buraya da bakacak, Cumhurbaşkanımızın burayı ayağa kaldıracağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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