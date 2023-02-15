Miras kalan arsayı satıp tüm parayı depremzedelere bağışladılar

Sıkça karşımıza çıkan miras kavgası haberlerinin bu kez tersi Çanakkale'de oldu. Bir araya gelen 3 kardeş, babalarından kalan tarlayı satarak elde ettikleri 48 bin TL'yi depremzedeler için bağışladı.

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Çan ilçesine bağlı Kocayayla köyünde ikamet eden İbrahim, Hanife ve Hacer Parçil kardeşler, köyde babalarından kalan araziyi satarak 48 bin TL elde etti.

Kardeşler, Çan Müftüsü Mustafa Ekin'i ziyaret ederek, elde ettikleri 48 bin lirayı depremzedelere bağışladı.