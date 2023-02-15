'İyilik' için gitti cenazesi geldi! Dilay Ceviz'den geriye bu fotoğraflar kaldı
İZMİRLİ olduğu öğrenilen Dilay Ceviz hayatını kaybetti. 33 yaşındaki kadın, depremzedelere yardım malzemelerini arkadaşlarıyla bıraktıktan sonra dönüş yolunda feci kaza yaşandı. Araç tarlaya yuvarlandı. Dilay Ceviz'in acı haberi sonrası cenazesini teslim alan yakınları gözyaşı döktü. Genç kadından geriye ise sosyal medya paylaşımları kaldı.
Dilay Ceviz, İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Derneği üyeleriyle birlikte topladıkları yardım malzemelerini 4 araca yükleyip Kahramanmaraş’taki afetzedelere ulaştırmak üzere geçen cumartesi akşamı arkadaşları ile İzmir’den yola çıktı.
Genç kadın, dün İzmir’e dönüş yolunda Uşak’ta tarlaya yuvarlanan kamyonette hayatını kaybetti.
Araçta bulunan 2 arkadaşı Serhat K. (45) ve Mustafa S. (39) ise yaralandı.
Dilay Ceviz için Bornova ilçesinde bulunan Yıldırım Beyazıt Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Bir yemek dükkanını işleten Ceviz'in yakınları, cenaze töreninde gözyaşı döktü. Genç kadının cenazesi, Işıkkent Mezarlığına defnedilecek.