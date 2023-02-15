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Deprem sonrası ortaya çıktı! Hatay'dan çok ilginç görüntü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Deprem sonrası ortaya çıktı! Hatay'dan çok ilginç görüntü

KAHRAMANMARAŞ depremi, Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan binanın duvarının olmadığını ortaya çıkardı. Enkazın ardından, yan binanın duvarına asılı kalan televizyon, raf ve aile fotoğrafı kaldı.

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Antakya’da yaşanan depremin ardından geriye acı tablo kaldı. Bu acı tablolardan birisi de Yeni Mahalle Kemal Paşa Caddesi’nde bulunan Ferah Apartmanı'nda kaydedildi. Depremle birlikte yerle bir olan binanın duvarının olmadığı ortaya çıktı. Yan binanın duvarının üzerine sıva atılarak boya yapıldığı görüntülendi.

Yıkılan Ferah Apartmanı'nda oturan ailenin yan binanın duvarı asılı halde fotoğrafı, televizyonu ve rafı geride kaldı. 

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