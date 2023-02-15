Sahte Emniyet Müdürü kimliğiyle hastaneden depremzede bebeği çalmaya kalktı! Üstünden çıkanlara bak

Depremin en çok etkilediği illerden olan Hatay'da tüyler ürperten bir çocuk kaçırma girişimi meydana geldi. İldeki özel bir hastaneye gelen bir kişi sahte polis kimliğini göstererek bebeği kaçırmak istedi. Durumdan şüphelenilmesi üzerine yapılan müdahalede zanlı Ali Beyhan F.'nin üzerinden çok sayıda sahte kimlik çıktı.

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Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından 10 il enkaza döndü. Enkaz altından kurtarılan bebek ve çocukların kaybolduğuna dair ilanlar ise kamuoyunu endişelendiriyor. Bugün depremin en çok vurduğu illerden olan Hatay'da yaşanan bir olay tüyler ürpertti.

Samandağ ilçesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki özel hastanede sahte polis kimliğiyle kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan bir kişi, görevlilere N.E. isimli bebeğin hastanede olup olmadığını sordu.

Sahte polis kimliği gösterip...

Hastane görevlileri, şüphelinin kendilerine gösterdiği polis kimliğinin sahte olduğunu fark edip bebek çalma girişiminde bulunan zanlıyı polise ihbar etti. Bunun üzerine hastaneye sevk edilen polis ekipleri, Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheli Ali Beyhan F'yi (55) gözaltına aldı.

Üstünden çıkanlar şok etti

Zanlının üzerini arayan ekipler, Türkiye Polis Emeklileri Derneği, Türk Silahlı Kuvvetleri Derneği ve 2. Sınıf Emniyet Müdürü ibareli sahte kimlik kartları ile 53 bin 210 lira, 2 bin 575 dolar, 1050 avro, 5 çeyrek altın, yüzük, 0,25 gram altın, iki cep telefonu ele geçirdi.

Ankara'dan Hatay'a hırsızlığa gitti

Bu arada, bir araçta yapılan aramalarda da şüpheliye ait tabanca ile 2 şarjör ve 42 mermi bulundu. Araçta bulunan üç kişi de Ankara'dan Hatay'a birlikte geldikleri Ali Beyhan F'nin kendisini çevrede emekli emniyet müdürü olarak tanıttığını söyledi.

Öte yandan, Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçedeki yağma, hırsızlık ve çeşitli adli olaylara yönelik gerekli önlemlerin alındığı, tüm olaylara müdahalenin de hızlıca yapılmasının sağlandığı belirtildi.