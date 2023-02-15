BIST 4.951
DOLAR 18,85
EURO 20,13
ALTIN 1.112,45
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray ligden çekilen Hatayspor'un yıldızı ile anlaştı

Galatasaray ligden çekilen Hatayspor'un yıldızı ile anlaştı

Ara Transfer döneminde Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katan Galatasaray, deprem felaketi sebebiyle ligden çekilen Hatayspor'un sol beki Sam Adekugbe'yi kiralık olarak kadrosuna katıyor.

Abone ol

Galatasaray'da, Hatayspor'un sol beki Sam Adekugbe sezon sonuna kadar kiraladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Kanadalı futbolcu'yu satın alma opsiyonulu kiraladı. Adekugbe'nin satın alma opsiyonu 1. 2 milyon euro. 28 yaşındaki oyuncunun maliyeti Galatasaray tarafından karşılanacak.

Bu sezon Hatayspor formasıyla 19 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu gol ve asist katkısında bulunamadı.

Oyuncunun piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak biliniyor.

Yabancı sınırına takılmayacak!
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde yıkıcı hasara neden olan depremin ardından ligden çekilen takımlardan alınan yabancı futbolcuların oynaması şartıyla yabancı kuralını 9+2 olarak güncellemesinin ardından, kulüpler Gaziantep FK ve Hatayspor'daki futbolcularla görüşme sağladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Duruşmada genç kız 'ceza almak istemiyorum' diyerek ağladı savcı acımadı
Duruşmada genç kız 'ceza almak istemiyorum' diyerek ağladı savcı acımadı
İstanbul'da dev hastane çürük çıktı! Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesi hasta kabulünü durdurdu
İstanbul'da dev hastane çürük çıktı! Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesi hasta kabulünü durdurdu
Sahte Emniyet Müdürü kimliğiyle hastaneden depremzede bebeği çalmaya kalktı! Üstünden çıkanlara bak
Sahte Emniyet Müdürü kimliğiyle hastaneden depremzede bebeği çalmaya kalktı! Üstünden çıkanlara bak
Miras kalan arsayı satıp tüm parayı depremzedelere bağışladılar
Miras kalan arsayı satıp tüm parayı depremzedelere bağışladılar
Deprem sonrası ortaya çıktı! Hatay'dan çok ilginç görüntü
Deprem sonrası ortaya çıktı! Hatay'dan çok ilginç görüntü
Deprem bölgesi 7 metre 30 santim kaydı! 3 bin 858 artı deprem oldu! AFAD'dan son dakika uyarılar...
Deprem bölgesi 7 metre 30 santim kaydı! 3 bin 858 artı deprem oldu! AFAD'dan son dakika uyarılar...
Diyarbakır'da yıkılan iş merkezinin sorumluları yakalandı
Diyarbakır'da yıkılan iş merkezinin sorumluları yakalandı
Deprem felaketinde 10. gün! 228. saatte enkazdan sağ çıktı! Deprem bölgesinden son dakika haberler...
Deprem felaketinde 10. gün! 228. saatte enkazdan sağ çıktı! Deprem bölgesinden son dakika haberler...
Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bırakın bu beton kafalılığı
Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bırakın bu beton kafalılığı
Mikrofonunu kapatmayı unutunca! Milletvekillerine ettiği hakareti herkes duydu...
Mikrofonunu kapatmayı unutunca! Milletvekillerine ettiği hakareti herkes duydu...
10 ilde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar! 24 şüpheli tutuklandı
10 ilde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar! 24 şüpheli tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu seçin hakkımda çok net konuştu: Aklınızdan bile geçirmeyin
Kemal Kılıçdaroğlu seçin hakkımda çok net konuştu: Aklınızdan bile geçirmeyin