Galatasaray ligden çekilen Hatayspor'un yıldızı ile anlaştı

Ara Transfer döneminde Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katan Galatasaray, deprem felaketi sebebiyle ligden çekilen Hatayspor'un sol beki Sam Adekugbe'yi kiralık olarak kadrosuna katıyor.

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Galatasaray'da, Hatayspor'un sol beki Sam Adekugbe sezon sonuna kadar kiraladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Kanadalı futbolcu'yu satın alma opsiyonulu kiraladı. Adekugbe'nin satın alma opsiyonu 1. 2 milyon euro. 28 yaşındaki oyuncunun maliyeti Galatasaray tarafından karşılanacak.

Bu sezon Hatayspor formasıyla 19 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu gol ve asist katkısında bulunamadı.

Oyuncunun piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak biliniyor.

Yabancı sınırına takılmayacak!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde yıkıcı hasara neden olan depremin ardından ligden çekilen takımlardan alınan yabancı futbolcuların oynaması şartıyla yabancı kuralını 9+2 olarak güncellemesinin ardından, kulüpler Gaziantep FK ve Hatayspor'daki futbolcularla görüşme sağladı.