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İlhan Mansız, Senegal maçında giydiği milli formayı satışa çıkardı

İlhan Mansız, Senegal maçında giydiği milli formayı satışa çıkardı

Eski futbolcu İlhan Mansız, 2002 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Senegal ile oynanan maçta giydiği milli formayı açık artırma yöntemiyle 1 milyon TL başlangıç fiyatından satışa koydu.

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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremzedelerde zarar gören vatandaşlar için yardım çalışmaları sürüyor. Eski futbolcu İlhan Mansız da bu çalışmalara formasını satışa koyarak destek verdi. 

Mansız, A Milli Futbol Takımı'nın 2002 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Senegal'i 1-0 mağlup ettiği ve galibiyet golünü de kendisinin attığı müsabakada giydiği milli formayı açık artırmaya çıkardı.

1 milyon TL taban fiyatı belirleyen İlhan Mansız, satıştan elde edilecek geliri depremzedelere ulaştırılmak üzere bir yardım kuruluşuna bağışlayacak.

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