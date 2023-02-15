BIST 4.951
DOLAR 18,85
EURO 20,13
ALTIN 1.112,45

Deprem mezarlığı görüntülendi çok acı manzaralar! Namazı kılınan gömülüyor

|
Deprem mezarlığı görüntülendi çok acı manzaralar! Namazı kılınan gömülüyor

TÜRKİYE'yi yasa boğan deprem felaketinde kaybedilen hayatlar toprakla buluşuyor. Kahramanmaraşlı aileler yakınlarının mezarı başında gözyaşı döküp dualar okuyor. 'Deprem mezarlığı'na dönüşen Kapıçam Mezarlığı'ndan acı görüntüler...

Deprem mezarlığı görüntülendi çok acı manzaralar! Namazı kılınan gömülüyor

Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 ve Elbistan’da 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından şehirde bulunan binalar büyük ölçüde yıkıldı. Enkaz altında kalan vatandaşların bir kısmı kurtarılırken geri kalanı hayatını kaybetti. 

122
Deprem mezarlığı görüntülendi çok acı manzaralar! Namazı kılınan gömülüyor

Hayatını kaybedenler şehir merkezinde bulunan Kapıçam Mezarlığı’na defnediliyor.

222
Deprem mezarlığı görüntülendi çok acı manzaralar! Namazı kılınan gömülüyor

Şimdiye kadar yaklaşık 5 bin kişinin defnedildiği Kapıçam Mezarlığı’nda ciddi bir çalışma yürütülüyor. 

322
Deprem mezarlığı görüntülendi çok acı manzaralar! Namazı kılınan gömülüyor

Görevliler, iş makineleri yardımı ile mezarları numaralandırıyor. Görevliler, vefat edenlerin kayıtlarını, parmak izlerini ve DNA örneklerini alıyor. 

422