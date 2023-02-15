Deprem mezarlığı görüntülendi çok acı manzaralar! Namazı kılınan gömülüyor
TÜRKİYE'yi yasa boğan deprem felaketinde kaybedilen hayatlar toprakla buluşuyor. Kahramanmaraşlı aileler yakınlarının mezarı başında gözyaşı döküp dualar okuyor. 'Deprem mezarlığı'na dönüşen Kapıçam Mezarlığı'ndan acı görüntüler...
Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 ve Elbistan’da 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından şehirde bulunan binalar büyük ölçüde yıkıldı. Enkaz altında kalan vatandaşların bir kısmı kurtarılırken geri kalanı hayatını kaybetti.
Hayatını kaybedenler şehir merkezinde bulunan Kapıçam Mezarlığı’na defnediliyor.
Şimdiye kadar yaklaşık 5 bin kişinin defnedildiği Kapıçam Mezarlığı’nda ciddi bir çalışma yürütülüyor.
Görevliler, iş makineleri yardımı ile mezarları numaralandırıyor. Görevliler, vefat edenlerin kayıtlarını, parmak izlerini ve DNA örneklerini alıyor.