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Merih Demiral'ın yardım kampanyasındaki bağış miktarı 9 milyon liraya ulaştı

Merih Demiral'ın yardım kampanyasındaki bağış miktarı 9 milyon liraya ulaştı

Atalanta forması giyen Merih Demiral'ın depremzedeler için ünlü futbolcuların imzalı formalarıyla başlattığı yardım kampanyasında toplanan miktar 9 milyon liraya ulaştı.

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İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Atalanta'da forma giyen Merih Demiral'ın, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik başlattığı kampanyadaki bağış miktarı 9 milyon liraya ulaştı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından imzalı forma satışlarındaki güncellemeleri duyuran milli futbolcu, Norveçli santrfor Erling Haaland ile Fransız oyuncu Antoine Griezmann'ın formalarının, 750 biner liraya satıldığını belirtti.

Fransız santrfor Kylian Mbappe'nin formasını ise Napoli'de forma giyen Elif Elmas, 700 bin lira karşılığında satın aldı. Futbol dünyasının birçok yıldız oyuncusunun dahil olduğu kampanyadan elde edilen toplam gelir, 9 milyon liraya ulaştı.

Merih Demiral'ın depremzedelere yardım amacıyla başlattığı kampanyaya, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kevin De Bruyne, Karim Benzema, Harry Kane, Paulo Dybala, Eden Hazard, Alvaro Morata, Leonardo Bonucci, Gianluigi Buffon gibi önemli isimler katılmıştı.

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