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Elçin Sangu depremzede kadınlara seslendi: "Hijyenik ped almak ayıp değil, istemekten çekinmeyin"

Elçin Sangu depremzede kadınlara seslendi: "Hijyenik ped almak ayıp değil, istemekten çekinmeyin"

KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ilde etkili olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında enkaz çalışmaları sürüyor. Tüm vatandaşların kenetlendiği bu zor günlerde ünlü isimler de çalışmalara destek vermeye devam ediyor. Ünlü oyuncu Elçin Sangu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda afet bölgesindeki kadınlara seslendi. Sangu yaptığı açıklamada, "Hijyenik ped almak ayıp değil bu doğal bir ihtiyaçtır lütfen bunu almaktan istemekten çekinmeyin" ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki deprem 10 ilde yıkıma sebep oldu. Depremzedeleri kurtarma çalışmaları sürerken birçok ünlü isim yardım çağrısı yaptı. Oyuncu Elçin Sangu, sosyal medya hesabından depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik bir açıklamada bulundu.

Oyuncu Elçin Sangu da sosyal medya hesabından sık sık yardım ve destek çağrısında bulunuyor. Oyuncu, yayınlandığı videoda "Hijyenik ped almak ayıp değil bu doğal bir ihtiyaçtır lütfen bunu almaktan istemekten çekinmeyin!" ifadelerini kullandı.

Bölgeye yapılan ped yardımlarıyla ilgili konuşan Sangu, kadınların ped istemeye çekindiğini belirtti. Oyuncu, "Bu su içmek, yemek yemek kadar normal bir ihtiyaç. Ne olursunuz yardımları alın. Ne olur utanmayın" dedi.

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