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Tarkan'dan sitem dolu paylaşım: Yardıma koşanlar ateşe veriliyor

Tarkan'dan sitem dolu paylaşım: Yardıma koşanlar ateşe veriliyor

Tarkan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medya hesabından sitem dolu bir paylaşım yaptı.

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Türkiye, 6 Şubat sabahı saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'tan gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin acısıyla sarsıldı. Bu acıdan 9 saat sonra ise saat: 13.24'te Elbistan'da yaşanan 7.6'lık depremle ikinci kez yüreklere ateş düştü.

Ülke olarak depremin yaralarını sarmaya çalıştığımız bugünlerde ünlü şarkıcı Tarkan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Paylaşımında olan biteni büyük bir üzüntü ile takip ettiğini ifade eden Tarkan, "Milletimiz bunu hak etmiyor" dedi.

Tarkan paylaşımında şu satırlara yer verdi;

"Biliyorum çok kez altı çizildi ama ben de söylemeden edemeyeceğim. Deprem ülkesi olan memleketimizde yetkili merciler, bilim insanlarının uyarılarına kulak verseydi ve gerekli önlemler önceden alınsaydı depremin verdiği tahribat bu boyutta yaşanmayacaktı. İhmalkarlığın bedelini bu millet yine canıyla ödedi.

"Yardıma koşanlar ateşe veriliyor"

Milletçe içimiz yanarken, herkes tek yürek olmuşken, arama kurtarma ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaş günlerdir canla başla umutların sönmemesi için mücadele ederken, yetkililerden kimse samimi bir üzüntüyle elini kalbine, vicdanına koyup kabul etmiyor bu sonucun hatalarını, ihmalkarlığını. Aksine binlerce insanın ölümünden sorumlu olanlar değil yardıma koşanlar ateşe veriliyor. İnanılır gibi değil… Çok yazık… Milletimiz bunu hak etmiyor."

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