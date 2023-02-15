BIST 4.951
DOLAR 18,85
EURO 20,13
ALTIN 1.111,35
HABER /  GÜNCEL

32 kişi hayatını kaybetmişti: 4 kişi tutuklandı!

32 kişi hayatını kaybetmişti: 4 kişi tutuklandı!

Şanlıurfa'da depremde 32 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidinin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Abone ol

Şanlıurfa'da depremde 32 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidinin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

İsias otel sorumlusu 4 kişi gözaltında

Adıyaman'daki İsias Otel'in depremde yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında otel sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan İsias Otel ile ilgili basında ve kamuoyunda yanlış bilgilerin aktarıldığı belirtildi.

Adıyaman Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Bahsi geçen otel sorumluları ile ilgili derhal soruşturma başlatılmış olup gerekli tüm inceleme ve araştırmalar titizlikle yapılmaktadır. Soruşturma kapsamında şu aşamada otel sorumluları olan Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Amine Bozkurt ve Şule Özbek yakalanmış olup, gerekli işlemleri için Adıyaman ilimize intikalleri sağlanmaktadır. Sorumlulukları bulunan olası diğer şüpheli/şüpheliler için çalışmalarımız titizlikle devam etmekte ve tüm tedbirler alınmaktadır."

Diyar Galeria iş merkezi'nin mülk sahibi ile proje sorumluları yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nin mülk sahibi ile proje sorumluları mimar ve inşaat mühendisi İstanbul'da yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında kentte yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Diyarbakır'da yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nin mülk sahibi Hasibe Yıldırım, proje sorumlusu mimar Şeref Kesgün ve proje sorumlusu inşaat mühendisi Mustafa Cevat Arsız'ın Kadıköy'de olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yıldırım, Kesgün ve Arsız'ı kaldıkları adreslerde gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray Divan Kurulu'nda Volkan Demirel alkışlandı!
Galatasaray Divan Kurulu'nda Volkan Demirel alkışlandı!
Merih Demiral'ın yardım kampanyasındaki bağış miktarı 9 milyon liraya ulaştı
Merih Demiral'ın yardım kampanyasındaki bağış miktarı 9 milyon liraya ulaştı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yabancı kayıpları
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yabancı kayıpları
Enkazdan yüzlerce hayat kurtaran madenciler çadıra not yazıp ayrıldılar
Enkazdan yüzlerce hayat kurtaran madenciler çadıra not yazıp ayrıldılar
Enkaz yığınında görenleri ağlatan not: Burada kızım var lütfen
Enkaz yığınında görenleri ağlatan not: Burada kızım var lütfen
Elçin Sangu depremzede kadınlara seslendi: "Hijyenik ped almak ayıp değil, istemekten çekinmeyin"
Elçin Sangu depremzede kadınlara seslendi: "Hijyenik ped almak ayıp değil, istemekten çekinmeyin"
Azerbaycanlı ekipler enkazda bulup polise teslim ettiler
Azerbaycanlı ekipler enkazda bulup polise teslim ettiler
İlhan Mansız, Senegal maçında giydiği milli formayı satışa çıkardı
İlhan Mansız, Senegal maçında giydiği milli formayı satışa çıkardı
İYİ Parti'den erken seçim açıklaması! Mutlaka zamanında yapılması gerekir
İYİ Parti'den erken seçim açıklaması! Mutlaka zamanında yapılması gerekir
Mete Gazoz şampiyon olduğu okunu açık artırmaya çıkardı
Mete Gazoz şampiyon olduğu okunu açık artırmaya çıkardı
İş Bankası, depremde hayatını kaybeden depremzedelerin tüm borçlarını sildi
İş Bankası, depremde hayatını kaybeden depremzedelerin tüm borçlarını sildi
228. saatte Hatay'daki enkazdan anne ve iki çocuğu sağ kurtarıldı!
228. saatte Hatay'daki enkazdan anne ve iki çocuğu sağ kurtarıldı!