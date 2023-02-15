Türkiye Tek Yürek! Ortak yayında yardım kampanyası başladı

“Türkiye Tek Yürek” ortak yayınında, sevilen dizi ve program yüzleri, AFAD ve Kızılay’a bağışlanmak üzere yardım topluyor.

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Başta Kahramanmaraş ile Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Elazığ’ı etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye, ortak yayında tek yürek oluyor. Sevilen dizi ve program yüzlerinin canlı yayında topladığı yardımlar AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.

Siz de Yardım seferberliğine bu banka hesapları üzerinden katılabilirsiniz.