Murat Kurum: Depremden etkilenen 10 ilimizde inşaat sürecini başlattık

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk etapta 30 bin konutu şu an projelendirdik, 105 metrekare 3+1 daireler yapacağız" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde binlerce bina yerle bir oldu. Bölgeye gelen ekipler, canla başla enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmaya çalıştı. Bu kapsamda devletin tüm imkanları seferber edilerek bölgelerde çalışmalara başlandı.

Büyük felaketin ardından afet bölgelerine gönderilen bakanlar, çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Bakan Kurum çalışmalarını sürdürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından koordinasyonunu yürüttüğü Gaziantep’in yanı sıra Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’a da ayrı günlerde yaptığı ziyaretlerinde havadan ve karadan incelemelerde bulunurken yeni şehirlerin inşası için alan tespit çalışmalarını da beraberinde sürdürüyor.

Bakan Kurum, Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay’ın Antakya, İskenderun ve Samandağ ilçeleri, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu, Pazarcık ve Elbistan ilçeleri, Adıyaman’ın merkez, Besni ve Gölbaşı ilçelerinde bölgelerdeki Valiler, belediye başkanları, milletvekilleri ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelerek koordinasyon toplantıları düzenliyor.

Bakan Kurum, koordinasyon toplantılarında, depremden etkilenen vatandaşların yaşamlarını bir an önce normale dönmesi için şehrin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve giderilmesi noktasında alınan tedbirler hakkında bilgi alıyor.

"Türkiye'de 81 ilden 85 milyon vatandaşın kalbi deprem bölgesi için atıyor"

Bakan Kurum, Adıyaman'daki koordinasyon toplantısının ardından deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Depremin 10 ili etkisi altına aldığını ve 13,5 milyon vatandaşı ilgilendirdiğini ifade eden Bakan Murat Kurum şöyle konuştu:

Deprem 1000 kilometrekarelik bir alanda meydana geldi. Depremle birlikte yollarımızda hasarlar, heyelanlar, yine altyapılarda hasarlar, binalarımızda göçmeler, enkazlar oluştu. Türkiye'de 81 ilden 85 milyon vatandaşın gönlü, yüreği, kalbi deprem bölgesi için atıyor. Devletimiz tüm imkânlarıyla hem arama-kurtarma süreçlerini, hem barınma süreçlerini, hem de bundan sonraki süreçleri bil fiil yakinen takip etmektedir.



"Arama-Kurtarma ekiplerimiz cansiperane şekilde vatandaşlarımızı enkaz altından çıkarmak için çalışmalarını yürüttüler"

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesindeki illerde koordinasyonu sağlaması için bakanları görevlendirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bakanlarımız sahada. belediyelerimiz, milletvekillerimizle birlikte bu çalışmayı bil fiil yürütüyoruz. Arama-kurtarma ekiplerimiz cansiperane bir şekilde vatandaşlarımızı enkaz altından çıkarmak için çalışmalarını yürüttüler. Hem ülkemizden, hem de dost ve kardeş ülkelerden gelen tüm arama-kurtarma ekipleriyle, iş makinalarıyla, ekipmanlarla birlikte enkaz altından vatandaşlarımızın kurtarılması için çalışmalar yürüttük.



"Geçici barınma alanları, konteyner kentlerinin kurulumunu başlattık"

Bakan Kurum, depremzede vatandaşların beslenme ve geçici barınma ihtiyaçlarını gidermek için çadır kentlerin ve aş evlerinin kurulumunu başlattıklarını hatırlatarak 10 ilde de eş zamanlı çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızı çadır kentlerde şuan için misafir ediyoruz. Diğer illerimiz de, 10 ilimize kucak açtılar. Buradan giden misafirlerimizi orada misafir ediyorlar. İnşallah bu süreci tamamlamaya müteakip şimdi geçici barınma alanlarının, konteyner kentlerinin kurulumunu başlattık. İllerimizde etap etap kurulumlarını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.



"10 ilimizde inşaat sürecini başlattık, şehrin 50 yılını, 100 yılını planlayacak bir motivasyonla bu sürece bakıyoruz"

Bakan Kurum, deprem bölgesinde vatandaşların kalıcı barınma ihtiyacını karşılamak için harekete geçtiklerini ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

10 ilimizde inşaat sürecini başlattık. İnşaat sürecine ilişkin de biz de bakanlığımız tüm ekiplerimizle birlikte il il yeni yapılacak konutların yerlerini, zemin etütlerini, bu bölgeye ilişkin arazi yapısını şehrin dinamikleriyle birlikte de değerlendiriyoruz. Şehrin, özel sektörün de görüşlerini alıyoruz. Vatandaşımızın ihtiyaçlarını, taleplerini alıyoruz. Hep birlikte yeni yerleşim alanlarını, inşallah şehrin 50 yılını, 100 yılını planlayacak şekliyle bir motivasyonla bu sürece bakıyoruz.



"İlk etapta 30 bin konutu şu an projelendirdik, 105 metrekare 3+1 daireler yapacağız"

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle mart ayı başında ilk inşaatlara başlanacağını belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:

İlk etapta 30 bin konutu şu an projelendirdik. Etap etap hasar tespitlerin tamamlanmasına müteakip de vatandaşlarımıza konutlarını teslim ediyor olacağız. 105 metrekare 3+1 daireler yapacağız. Burada şehrin büyüme öngörüsünü dikkate almak suretiyle zemini, fay hattına mesafesini dikkate almak suretiyle yerleşim yerlerini belirliyoruz. Burada ayrıntılı jeolojik etütler yapmak suretiyle de burada inşa faaliyetlerine başlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi inşallah bir yıl içerisinde daha önce Elazığ’da, Malatya’da, İzmir’de nasıl teslim ettiysek, bu bölgede de eş zamanlı olarak bütün birimlerimiz şu an bu konuya odaklandı. Özel sektörümüzle, ekipmanlarımızla, mühendislerimizle, mimarlarımızla, TOKİ’mizle, tüm birimlerimizle inşa faaliyetlerini yürüteceğiz. Malzeme bağlantılarını dahi bugünden yapıyoruz. Eğer bu konutların demiri, çimentosu, tuğlası, harcı, kiremidi, aklınıza ne geliyorsa bu bağlantıları dahi bugünden yapmak suretiyle vatandaşlarımıza inşallah sözlerimizi tutacağız. Ve o zaman, onlarla birlikte bugün nasıl üzülüyorsak, bugün nasıl ağlıyorsak, bugün nasıl onlarla birlikte hüzne boğuluyorsak, o gün de onların mutluluklarına inşallah şahit olacağız.



"Eşya taşınma sürecinde vatandaşlarımızın, koordinasyonunun bilgisi haricinde eşyalarını taşımaması gerekiyor"

Bakan Kurum, hasar tespit ve eşya taşınması süreci ile ilgili de şu ifadelerini kullandı:

Hasar tespiti tamamlanan vatandaşlarımıza, az hasarlı veya hasarsız evlerine girebilmeleri, hasarlı veya ağır hasarlı binalara da girmemesi noktasında uyarılarımızı yapıyoruz. Eşya taşınma sürecinde vatandaşlarımız, koordinasyonunun bilgisi haricinde eşyalarını taşımamaları gerektiğini önemle ifade etmek istiyorum. Ağır hasarlı binalar, olası artçı depremlerle birlikte risk içermektedir. Güvenlik birimlerimizin, teknik arkadaşlarımızın incelemesi neticesinde, binadan eşya alınabilir veya alınamaz kararı verilmeden kesinlikle eşya almamalarını ifade etmek istiyorum. Milletimiz müsterih olsun, devletimiz güçlü. Bu bölgede 81 ilden gelen vatandaşlarımızın plakalarını görebiliyorsunuz. El birliği içerisinde depremdeki zararı en kısa zamanda giderecek adımları atacağız. Daha iyisini ve daha güzelini vatandaşlarımıza armağan edeceğiz.



"Adıyaman’da çalışmalarınızı yürütüyoruz"

Bakan Kurum, Adıyaman'da vatandaşlarım ihtiyaçlarını giderecek çalışmaları da yürüttüklerini sözlerine ekleyerek, "Hasar tespit çalışmalarına ilişkin süreci de takip ediyoruz. Hasarlı olmayan binalara vatandaşlarımızı alabilmek için çalışmalar yürütüyoruz. Şehrin, hasar gören altyapısıyla ilgili tamiratları da yapıyoruz. Adıyaman Belediyemiz, İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle birlikte doğalgazla ilgili de hasar tespiti tamamlanan az hasarlı ve hasarsız binalar, yine buradaki kamu binaları öncelikli olmak üzere hastanelerimiz, okullarımız, kamu binaları öncelikli olmak üzere etap etap doğalgaz verilme sürecini de yürütüyoruz." dedi.