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Nihat Hatipoğlu, depremzedeler için 200 Bin TL bağışta bulundu

Nihat Hatipoğlu, depremzedeler için 200 Bin TL bağışta bulundu

Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde tüm televizyon kanalları yardım için ortak yayında bir araya geldi. Program sunucularından ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu da 200 bin TL'lik bağış yaptığını ifade etti.

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Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye'nin tek yürek olduğu ortak canlı yayın tüm televizyon kanallarında yayınlanıyor.

Hatipoğlu'ndan 200 bin tl bağış

Katılımın yoğun olduğu programda bir bağış da sunucu Nihat Hatipoğlu'ndan geldi. Ünlü ilahiyatçı, depremzedeler için 200 bin TL bağış yaptığını ifade etti.

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