Kemal Kılıçdaroğlu ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasına bir maaşını bağışladı

Depremlerin yaralarını sarmak için düzenlenen ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasına telefonla bağlanan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu kampanyaya bir maaş bağışta bulundu.

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Ülkecek deprem felaketi sonrası yaralar sarılmaya çalışılıyor.

36 bine yakın vatandaşın enkaz altında hayatını kaybettiği depremde yaralılar kurtarılmaya devam ediyor.

6 Şubat Pazartesi günü, Kahramanmaraş merkezli art arda yaşanan iki deprem, 10 ilde büyük bir yıkıma neden oldu.

Yaşanan depremin ilk anından itibaren 85 milyon tek ve bir yürek oldu.

İlk olarak deprem bölgesine yardım koşan milletimiz şimdi de felaketin onarılması amacıyla yardımlarını sürdürüyor.

Türkiye seferber oluyor

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından milyonlarca vatandaş depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyalarına destek oluyor.

8 kanalda ortak yayınla depremzedeler için toplanan bağış, 1 saatte 55 milyar lirayı geçti.

‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasında toplanan miktar AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.

Kılıçdaroğlu kampanyaya bağlandı

Binlerce vatandaşın yüklü miktarda bağışta bulunduğu kampanyaya CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu telefonla bağlandı.

1 maaşını daha bağışladı

Daha önce bir maaşını bağışlayan Kemal Kılıçdaroğlu, ortak yayında bir aylık maaşını daha depremzedeler için bağışladığını açıkladı.