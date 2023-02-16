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Oğuzhan Uğur, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası yayınına bağlanmak istedi ama...

Oğuzhan Uğur, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası yayınına bağlanmak istedi ama...

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tepki gösterdiği Oğuzhan Uğur da 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına bağlanarak bağış yapmak istedi. Oğuzhan Uğur yayına bağlanamadı ama bağış yapmayı da ihmal etmedi.

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Kahramanmaraş ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremden sonra elinden geleni yapmaya çalışan Oğuzhan Uğur'a soruşturma açılmıştı. Ayrıca MHP lideri Devlet Bahçeli "Devletin yapamadığı ne vardır da ahbap'çılar, babala'cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır" ifadelerini kullanmıştı.

Günlerdir bir kısım sosyal medya kullanıcısının hedefinde olan Oğuzhan Uğur da ekranlara yansıyan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına bağış yapmak istedi.

Bağış yaptığını açıkladı

Uğur bir paylaşım yaparak "Yoğunluktan sanırım, biz de bağlanamadık ama dostlarımız oradaydı. Sayelerinde ulaşabildim ve Türkiye Tek Yürek kampanyasına ekibim adına 500 bin ₺ bağışladım. Bir damla su olsun" dedi.

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