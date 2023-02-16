Merkez Bankası'nın 30 milyar TL bağış yapmasına tepki gösterdiler kim ne dedi?

'Türkiye Tek Yürek' bağış kampanyasında Merkez Bankası 30 milyar lira bağışladı. İYİ PARTİ Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, bağış için "Devletin parasını devlete vermek!" dedi. İktisatçı Refet Gürkaynak, "MB varlığından veriyorsanız zaten halkın olanı veriyorsunuz, övünmekten utanın." yorumunda bulundu.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için bazı TV kanalları ile radyolar 'Türkiye Tek Yürek' ortak yayınıyla bağış topladı.

Türkiye, Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan'dan 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan yayında sanat, iş ve spor dünyasından isimler ile vatandaşların yanı sıra siyasiler, resmi kurum temsilcileri, bankalar da çeşitli miktarlarda bağışta bulunacaklarını açıkladı.

Yayın sonunda toplam 115 milyar 146 milyon 528 bin TL bağış toplandı. SMS ile yapılan bağışlarda ise 9 milyonun üzerinde SMS ile milyonlarca lira toplandı.

Merkez Bankası'nın 30 milyar lira bağışta bulunması tartışmaları beraberinde getirdi. Bağış kararının ardından Twitter'dan peş peşe yorumlar geldi.

Durmuş Yılmaz: Zaten Hazine'ye transfer edilecek tutar

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, "MB (Merkez Bankası) depreme 30 milyar TL bağışta bulundu. Kardan mı, para basarak mı, nasıl muhasebeleştirildiğini görünce anlayacağız. Kardan ise bu zaten kurumlar vergisi ödendikten sonra Hazineye transfer edilecek bir tutar" dedi.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, Twitter paylaşımında "Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, yapmış olduğu Tek Yürek yardımları; Bir hesabınızdaki parayı bir başka hesabınıza aktarmaktan farkı yoktur. Devletin parasını devlete vermek!" dedi.

"Genişlemeci para politikası"

Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp ise Twitter hesabında Avrupa Merkez Bankası (ECB) örneğini vererek "ECB 2012 yılında bir 'bağış' yapmış. Ancak bağışın kaynağının Banka Yönetim Kurulu ve çalışanların kazançlarından geldiği belirtmiş. Çünkü bir merkez bankasının kardan aktararak ya da para basarak yaptığı 'bağış' genişlemeci para politikasıdır. Adı 'bağış' değildir" diye yazdı.

"Zaten halkın olanı veriyorsunuz"

İktisatçı Refet Gürkaynak, "PPK üyelerinin maaşlarını kesmiş olsanız isabet olur ama 30 milyar etmez (umarım). MB varlığından veriyorsanız zaten halkın olanı veriyorsunuz, övünmekten utanın. (Karşılığında varlık uydurup yeni yükümlülük yaratıyorsanız iyice yatacak yeriniz yok)" ifadelerini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ise şu mesajı paylaştı: "Bu utanç verici şovun ardından, aklı başında herkes aynı soruyu sormalı: 'Acaba toplam ne kadar çaldılar?' Bu sorunun yanıtını, enkaz altında kalanlar enkazı yaratanlardan hesap sorduğu gün öğreneceğiz. O mahkemeler kurulduğunda ortak yayın nasıl yapılır görecekler."