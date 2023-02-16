Yapı Kredi'den AFAD'a 580 milyon lira bağış

Yapı Kredi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 580 milyon lira bağış yapacağını bildirdi.

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Yapı Kredi, AFAD'a 580 milyon lira bağış yapacağını bildirdi.

Afet bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması için 1500'ü aşkın Yapı Kredi Gönüllüsü'nün ilk günden itibaren sahada çalıştığı vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Yapı Kredi Arama Kurtarma Takımımız (YAKUT), 18 vatandaşımızın sağ olarak kurtarılmasında görev aldı. Ayrıca bölgedeki müşterilerimize finansal kolaylıklar sunarak destek veriyoruz. Bunlara ek olarak AFAD'a 580 milyon lira bağış yaparak bölgeye desteğimizi sürdüreceğiz. Bu zor günleri dayanışmayla birlikte aşacağımıza inancımız tam."