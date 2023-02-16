Tansu Çiller canlı yayına bağlanıp 'bağış yapmadan tüydü!' Tepkiler üzerine 1 milyon TL bağışladı

Tekrar siyasete dönmek için sinyaller veren ancak bir türlü dönemeyen eski Başbakanlardan Tansu Çiller, 'Türkiye Tek Yürek' canlı yayınına katıldı. Uzun uzun konuşan Tansu Çiller, herhangi bir bağış yapmadan canlı yayından ayrıldı. Sosyal medya ve tanınmış gazeteciler tepki gösterince Tansu Çiller tekrar canlı yayını arayıp 'telefon kesildi' diyerek 1 milyon TL bağış yaptı...

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Depremzedelere yardım için tüm televizyon ve radyolarının ortak yayınında "Türkiye Tek Yürek" kampanyası düzenlendi. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedeler için bağış yaptı.

Konuşup, tüydü! Çiller bildiğimiz gibi

Canlı yayına bağlanan eski Başbakan Tansu Çiller konuşmasını biraz uzun tutup, herhangi bir bağış miktarı söylemeden canlı yayından ayrıldı. Sosyal medya bir anda ayağa kalktı. Gazeteci Candaş Tolga Işık, "Bağış yapacakmış gibi yapıp ulusa seslendi, sonra da tüydü. Tansu Çiller bildiğimiz gibi..." dedi.

Nasıl bir karakter olduğunu kendi gösterdi

Fatih Altaylı da "Uzun uzun konuşup harçlığını bağışlayan bir öğrenci kadar bile olamadan beş kuruş bile bağış yapmadan telefonu kapatan Tansu Çiller’e teşekkürler. Nasıl bir karakter olduğunu biz anlatsak inanmazlardı. Kendi gösterdi" diye tepki gösterdi. Sosyal medyada Tansu Çiller'e tepki yağdı.

Çiller bağış yapmak zorunda kaldı!

Bunun üzerine Tansu Çiller, telefonun kesildiğini öne sürüp canlı yayını tekrar arayarak 1 milyon lira bağışta bulunduğunu açıkladı. Fatih Altaylı, "Tansu Çiller tekrar aramış ve 1 milyon bağışlamış. Ya da zorunda kalmış mı desem.." paylaşımı yaparak Çiller'e tepkisini sürdürdü.

Çiller'e 1 milyon TL bağışlattım, gururluyum

Candaş Tolga Işık da Çiller'in hattın kesildiği savunmasıyla dalga geçip, "35 dakika sürdü farketmesi hattın kesildiğinin... Tansu Hanım'ın, bu büyük kampanyaya 1 milyon lira bağışlamasına sebep olduğum için mutlu ve gururluyum." paylaşımı yaptı.