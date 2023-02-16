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Boşnak kurtarma ekibi 'bu bizi derinden etkiledi' deyip anlattı tercümanın gözleri doldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Boşnak kurtarma ekibi 'bu bizi derinden etkiledi' deyip anlattı tercümanın gözleri doldu

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Bosna Hersekli arama kurtarma ekibin ülkelerine dönüyor. Havalimanında uğurlama töreninde kurtarma şefi Fahrudin Dobraca'nın "Binanın merdivenlerinde anne, baba ve çocuğunun birbirine sarılmış halde cansız bedenlerini bulduk. Bu bizi derinden etkiledi" sözleri tercümanı ağlattı.

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Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 ve Elbistan’da 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından etkilenen 10 ildeki yaraları sarmak adına dünyanın farklı bölgelerinden gelen arama kurtarma ekiplerinin afet bölgelerindeki çalışmalarını tamamlamalarının ardından ülkelerine dönüşü devam ediyor.

Depremin ardından Türkiye'ye gelerek deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Bosna Hersekli ekip ülkelerine dönüş öncesi İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Bosna-Hersek'te afet eğitimi aldıklarını daha önce tatbikat için Türkiye'ye gelmeyi düşündüklerini ifade eden Boşnak arama kurtarma şefi Fahrudin Dobraca, enkazlardan 10 vatandaşı canlı, 27 vatandaşın ise cansız bedenini çıkardıklarını söyledi. Dobraca, "20 kişilik ekip ile buraya geldik. Sizin acınız bizim acımız. Bu acıyı bu felaketi biz hissediyoruz" dedi.

Anne baba ve çocuğun birbirlerine sarılı halde cansız bedenine ulaşmışlar

Arama kurtarma çalışmaları sırasında unutamadığı bir anıyı anlatan Dobraca, "Enkazda yaptığımız arama kurtarma çalışmaları sırasında binanın merdivenlerinde anne, baba ve çocuğunun birbirine sarılmış halde cansız bedenlerini bulduk. Bu bizi derinden etkiledi. Bu acıyı bu felaketi derinden hissediyoruz. Biz kardeşiz" dedi. Soruyu Türkçe'ye çeviren Tercüman ise bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

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