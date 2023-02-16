Kılıçdaroğlu o isimlerin bağışlarına tepki: 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Tek Yürek adlı kampanyaya yüklü bağışlarla destek veren '5'li Çete' diye adlandırdığı şirketlere Twitter'dan seslenerek, "Bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı, dekontları mutlaka saklayın" dedi.

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Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve vatandaşlar depremzedelere destek oldu. Şirket yöneticileri ve siyasi isimler de yayına katılarak bağışlarını açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun '5'li Çete' diye adlandırdığı şirketlerden Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz telefonla katıldığı yayında önceden sözünü verdiği 500 milyon lira ile birlikte 3 milyar lira bağışlayacağını açıklarken, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, 100 milyon TL bağışladığını duyurdu. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu da, 950 milyon TL bağışladı.