BIST 5.211
DOLAR 18,85
EURO 20,23
ALTIN 1.114,97
HABER /  GÜNCEL

Binaları yıkılan müteahhit tekneyle yurtdışına kaçarken yakalandı! İşte kaçarken yakalananlar...

Binaları yıkılan müteahhit tekneyle yurtdışına kaçarken yakalandı! İşte kaçarken yakalananlar...

KAHRAMANMARAŞ'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan bir müteahhit, Marmaris açıklarında tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı. Bugüne kadar depremde binası yıkılıp da yurtdışına kaçmak isteyen hangi müteahhitler tutuklandı...

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler sonrası yürütülen soruşturmalarda yıkılan binaların müteahhitleri ve proje sorumluları gözaltına alınıyor, tutuklu sayısı da artıyor. 

Tekneyle yurtdışına kaçmaya çalışıyordu

Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan bir müteahhit, Marmaris açıklarında tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.

Hangi müteahhitler kaçarken yakalandı?

HATAY: Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, Karadağ'a kaçarken İstanbul Havalimanı'nda yakalanıp tutuklandı.
- Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan, Antalya'da gözaltına alınarak tutuklandı.
- Erdoğan Apartmanı'nın müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu, Ankara'da gözaltına alınarak tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ: Yaptığı bina yıkılan müteahhit Ahmet Say, Muğla Bodrum'da arkadaşının evinde yakalandı.

ADIYAMAN: Müteahhit Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş Gürcistan'a gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı.
- Besni ilçesinde yıkılan altı binanın müteahhidi Şükrü İşitmen, Mersin'de gözaltına alınarak tutuklandı.
- İsias Otel'inin yıkımıyla ilgili de Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Amine Bozkurt ve Şule Özbek gözaltına alındı.

DİYARBAKIR: 53 şüphelinin gözaltına alındığı Diyarbakır'da 14 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 39 zanlı adliyeye sevk edildi.
- İstanbul'da oldukları belirlenen Diyar Galeria İş Merkezi'nin mülk sahibi Hasibe Yıldırım, Proje Sorumlusu Mimar Şeref Kesgün ve İnşaat Mühendisi Mustafa Cevat Arsız da dün gözaltına alındı.

GAZİANTEP: Bahar Apartmanı'nın müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu, İstanbul'da gözaltına alınarak tutuklandı.
- Şehitkamil ilçesinde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Pamukoğlu Sitesi'nde İnşaat Mühendisi A.G. gözaltına alındı.
- Ayşe-Mehmet Polat sitesinin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay, gözaltına alınıp tutuklandı.
- Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun gözaltına alındı.
- Kolon kestiği suçlamasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı

ADANA: Yıkılan binalardan sorumlu olan 17 şüpheli gözaltına aldı.
- Yine kentte yaptığı binalar yıkılan ve KKTC'de yakalanan müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı.

ŞANLIURFA: Kentte yıkılan binalarda sorumluluğu bulunan Özabacılar Apartmanı'nın proje sorumlusu O.E.'nin de arasında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

OSMANİYE: Kentteki soruşturmalarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

MALATYA: Gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Warner Bros’tan depremzedelere 1 milyon dolarlık yardım
Warner Bros’tan depremzedelere 1 milyon dolarlık yardım
Tabak bile kırılmayan binanın müteahhidi konuştu: Her şeyi kuralına göre yaptım
Tabak bile kırılmayan binanın müteahhidi konuştu: Her şeyi kuralına göre yaptım
Mansur Yavaş’tan depremzedelere destek çağrısı
Mansur Yavaş’tan depremzedelere destek çağrısı
Koyunlar yalnız gelince kan donduran olay ortaya çıktı
Koyunlar yalnız gelince kan donduran olay ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Tek Yürek Kampanyasına iki maaşını bağışladı! Kılıçdaroğlu'nun maaşı ne kadar?
Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Tek Yürek Kampanyasına iki maaşını bağışladı! Kılıçdaroğlu'nun maaşı ne kadar?
Adalet Bakanlığı'ndan AİHM'e depremzedeler için mektup: Başvuruları askıya alın çağrısı!
Adalet Bakanlığı'ndan AİHM'e depremzedeler için mektup: Başvuruları askıya alın çağrısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek
Depremi ailesiyle yaşayan adamın psikolojisi altüst oldu: Artık o derece
Depremi ailesiyle yaşayan adamın psikolojisi altüst oldu: Artık o derece
Depremin ilk maddi faturası da çok yıkıcı! 12 milyar lirayı aşacak
Depremin ilk maddi faturası da çok yıkıcı! 12 milyar lirayı aşacak
Erdoğan açıklamıştı başladı! Depremzedelere 10 bin TL destek ödemeleri başladı
Erdoğan açıklamıştı başladı! Depremzedelere 10 bin TL destek ödemeleri başladı
Ankara'da feci kaza! Aşırı süratli otomobilin sürücüsü oracıkta can verdi
Ankara'da feci kaza! Aşırı süratli otomobilin sürücüsü oracıkta can verdi
Oğuzhan Uğur, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası yayınına bağlanmak istedi ama...
Oğuzhan Uğur, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası yayınına bağlanmak istedi ama...