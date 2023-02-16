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İlk depremi atlattı 'güvenli olur' düşüncesiyle girdikleri apartmanda ikinci depremde öldü

İlk depremi atlattı 'güvenli olur' düşüncesiyle girdikleri apartmanda ikinci depremde öldü

Merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde yaşadığı apartman yıkılan ve enkaz altında kalan Meliha Sarıçiçek'in hastanedeki tedavisi sürüyor. 24 saat enkaz altında kalan yaşlı kadın, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Sarıçiçek, "Depremde torunumu kaybettim, o bana çok ağır geliyor. Hiçbir şeyim kalmadı" dedi.

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ikamet eden Meliha Sarıçiçek (70), merkez üssü Pazarcık olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından torunu Mehmet Emin (20) ile birlikte bulunduğu apartmandan çıktı.

Bir süre torunuyla birlikte dışarıda kalan Sarıçiçek, güvenli olabileceği düşüncesiyle Battalgazi Mahallesi'ndeki diğer apartmanına gitti. Yaşlı kadın ve torunu bu kez Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depreme bu apartmanda yakalandı.

Bina yıkılınca enkaz altında kalan Mehmet Emin hayatını kaybetti, Sarıçiçek ise depremin 24. saatinde Düzce itfaiyesi tarafından kurtarıldı. Yaşlı kadın, Kahramanmaraş'taki tedavisinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sarıçiçek'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

"Karanlıkta Allah'a yalvardım"

Enkaz altında geçirdiği zor saatleri anlatan yaşlı kadın, "Depremde Elbistan'daydım. İlk deprem olduğunda köye gittim. Köye gittik ve eve çıktık. Torunum 'Ben yatayım' dedi. 'O zaman bende bir yemek yapayım' dedim. O anda deprem oldu. Evim yıkıldı bende enkazda kaldım. 24 saat enkaz altında kaldım. Sonrasını bilmiyorum. Enkazda kaldığım sürede hiçbir şey hissetmedim. Karanlıkta Allah'a yalvardım. Bulaşık makinesinin yanındaydım, mermeri kırılmıştı. Rabbime yalvardım. Ağladım ama bir şey diyemedim. Torunum Mehmet'i çağırdım ama ondan haber alamadım" dedi.

"Elime betonlar düşmüştü"

"Allah devletimizden de, milletimizden de razı olsun" diyen Meliha Sarıçiçek, "Sağlıkçılar, kurtarma ekipleri, bakanlar, milletvekilleri enkaz bölgesinde. Kızım beni alıp Düzce'ye getirdi. Onlar olmasaydı elim kesilirdi. Elime betonlar düşmüştü. Doktorlar önce dikti, kırık var diye alçıya aldılar. Elim morardı. Daha sonra yeniden hastaneye gelince 'Elin enfeksiyon kapmış' dediler. Kızımda alıp Düzce'ye getirdi" diye konuştu.

"Depremde torunumu kaybettim, o bana çok ağır geliyor"
Depremde 20 yaşındaki torunu Mehmet Emin'i kaybeden yaşlı kadın, "Depremde torunumu kaybettim, o bana çok ağır geliyor. Hiçbir şeyim kalmadı. Düzce itfaiyesi beni çıkarttı. Ben onların sesini duydum. 'Yavrularım beni çıkartın, öleceğim burada' diye bağırdım. Beni çıkartılar, hastaneye götürdüler. Hamd-ü senalar olsun. Ne yapayım, kaderimde bu da varmış. Çocuklarımın canı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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