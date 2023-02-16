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Görüntü İskenderun'dan! Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya MSB'den açıklama geldi

Görüntü İskenderun'dan! Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya MSB'den açıklama geldi

Sosyal medyada, “İspanya ordusunun İskenderun’da devriye görevi gerçekleştirdiği” iddiası yer aldı. Bunun üzerine açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Bazı internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında, “İspanya ordusuna bağlı zırhlı araçların İskenderun ve sahil bölgesinde devriye görevi” yaptığına ilişkin iddia yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek, görüntülerdeki araçların depremin ardından yardım için bölgeye gelen İspanya Silahlı Kuvvetlerine ait araçların arama-kurtarma bölgesine intikali sırasında çekilen görüntüler olduğunu açıkladı.

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