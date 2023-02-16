Ailesi depremde öldü sandı hastanede ortaya çıktı! Birce bebeği kurtaran şey meğer...
HATAY'da 3 çocuklu aile depremde 1 çocuklarını kaybetti. Enkaz altından kurtulan aile, en küçük kızları Birce'den haber alamayınca onun da öldüğünü düşündü. Birce'nin yaşadığı ortaya çıkınca da sevince boğuldular. Sarsıntıda beşiğiyle camdan düşen Birce bebeği kurtaran şey bakın ne olmuş...
Antakya ilçesinde depremde çöken bir apartmanın 5'inci katında yaşayan 3 çocuklu anne Nilay ile Baba Cengiz Fansa, 3 çocuğu ile birlikte enkazda kaldı.
Anne, 13 yaşındaki bir kızı ile baba ise 33 saat sonran enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Ancak çocuklarından Ali'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Bir çocuklarını kaybetmenin üzüntüsünü duyan aile 6 aylık bebekleri Birce'ye ulaşmaya çalıştı. Onun da enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini düşünen aile, komşularının 9'uncu günde verdiği haberle mutluluk yaşadı.
Komşular Birce bebeğin hastaneye kaldırıldığını gördüklerini söyledi.