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Afet fırsatçılığı utandırdı! Depremzedelerin göçtüğü kentte kiralar uçtu

Afet fırsatçılığı utandırdı! Depremzedelerin göçtüğü kentte kiralar uçtu

Türkiye'yi sarsan deprem 10 ilde büyük yıkıma yola çınca göç dalgası da başladı. Sokakta kalan vatandaşlar başka illere yerleşmeye başlarken en çok gidilen illerden biri de Ankara oldu. Ancak depremzedelerin Ankara'ya girişiyle birlikte ev sahipleri de kira fiyatlarını yükseltti. Bir depremzede daha önce 6 bin TL olan kiranın şimdi 11 bin TL'ye çıktığını aktardı.

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Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından 10 il enkaza döndü. Binlerce vatandaş evsiz kalırken 35 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Öte yandan depremden kurtulan vatandaşlar ne yapacaklarını bilemiyorlar. Evsiz kalan vatandaşların bir kısmı ise akrabalarının yaşadığı illere göç etmeye başladı. Ankara ise deprem bölgesinden en fazla göç alan kentlerden oldu. Fakat depremzedelerin girişiyle birlikte Ankara'daki ev fiyatları da bir anda yükseldi.

Kiralık ilanı verilen evler için istenen ücretin, aynı bölgedeki emsal evlerin iki katı olduğunu belirten depremzedeler, duruma isyan ederek Ankara Emlakçılar Odası'na şikayette bulundu.

6 bin liraydı şimdi 11 lira oldu

Gaziantep'te 4 çocuğu ile yaşadığı 3'üncü kattaki evinde depreme yakalanan ve evi ağır hasar görünce Ankara'ya gelen Hüseyin Orhan (53), "Depremden sonra oğlumla Ankara'ya geldim. Kızım ve annesini de başka akrabalarımın yanına yolladım. Ankara'da da barınacak bir ev arayışı içerisindeyiz. Devletimiz sağ olsun bizi misafirhanelerde ağırlıyor; ama uzun soluklu kalabileceğimiz bir yer olması gerekiyor. Ankara'nın birçok noktasında kiralık evlere baktık. Depremden birkaç gün önce normal seyrinde izleyen ev fiyatlarını 'fırsatçı' dediğimiz insanlar astronomik olarak iki katına çıkartmış. Devlet böyle insanlara ne yapsın? Vicdan kendinde olması lazım. Empati kuracaksın sen de aynı durumu yaşayabilirdin. Biz bir yere gittik; daha önce 6 bin lira olan ev şimdi 11 bin lira. Böyle bir dünya yok. Biz 5 tane eve gittik, hepsinde de bu şekilde bir hareket gördük" dedi.

Bakanlığa ihbar ediyorum

Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam da depremin ilk gününden beri depremzedeleri kiralık konutlara yerleştirmede zorluklar yaşadıklarını söyledi. Ankara'ya deprem bölgesinden 27 bine yakın vatandaş geldiğini belirten Akçam, "Biz Ankara Emlakçılar Odası olarak 500'e yakın aileyi ücretsiz şekilde konutlarına yerleştirdik. Böyle bir günde inanın mal sahipleri bu noktada paradan öte biraz manevi duygularını ortaya koymalı. Afet oldu, vatandaşlarımız mağdur. Bu kira artışlarını sağlayan mal sahipleri için ciddi bir denetim mekanizması kurulabilir. Bununla ilgili şikayetleri alıyorum ve bakanlığa ihbar ediyorum. Bakanlık tarafı da bu işi değerlendiriyor ve ceza yazıyor; ama şu an için sayı çok. 50'nin üzerinde bu tarz şikayetler geldi. Ev sahiplerinden 'ben depremzedeye ev vermek istemiyorum' diyenler de çıktı. Nedenini sorduğumuzda, ilerleyen zamanlarda, birkaç ay sonra kira almakta zorlanacaklarını, buraya gelen birkaç ailenin bir arada yaşayacağını, buraya gelen kişilerin işlerinin olmayacağını söylediler. Ticaret Bakanlığı'nın fahiş fiyat ceza uygulaması var. 200 bin lira civarında bir ceza veriliyor. Bunun fırsatçı olan ev sahiplerine yazılmasını önemle istiyoruz. Bu konuda da biz destek vereceğiz" diye konuştu.

Komisyon bedeli almıyor

Akçam, Ankara Emlakçılar Odası olarak önlemlerini ilk günden aldıklarını da belirterek, "Bütün üyelerimizi bilgilendirdik; 'size gelen depremzedelerin kiralık taleplerinde mümkün mertebe komisyon hizmet bedeli almayın' dedik. Ankara Emlakçılar Odası olarak bu işte bizlerin de bir desteği olsun istiyoruz. Üyelerimizin yüzde 95'i de bu çağrımıza kulak verdiler ve Ankara'ya gelen depremzedelerde hizmet komisyon bedeli almıyorlar" ifadelerini kullandı.

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