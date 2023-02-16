EGM'den son dakika açıklama! Deprem provokatörleri tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, deprem sonrası sosyal medyada provokatörlere yönelik başlattığı sanal devriyesini sürdürdü. EGM'den yapılan son dakika açıklamasında, "110 şahıs gözaltına alındı, 21'i tutuklandı" denildi.Abone ol
Emniyet Genel Müdürlüğü, deprem sonrası başlattığı sanal devriyede deprem provokatörlerine fırsat vermiyor. Sosyal medyada halkı korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan hesaplar bir bir tespit ediliyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü son açıklamada, 651 hesap yöneticisinin tespit edildiğini, içlerinden 330'u hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan 110 kişiden 21'inin tutuklandığı açıklandı.
EGM ayrıca, "oltalama" dolandırıcılığına yönelik kurulan 76 internet sitesinin kapatılmasının sağlandığını belirtti.