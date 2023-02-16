Deprem hocaları birbirine girdi! "Bana 'deprem İstanbul'u yıksın, yeniden kuralım' dedi"

KAHRAMANMARAŞ depreminin ardından deprem uzmanları arasında kavga başladı. Habertürk canlı yayınında isim vermeden Prof. Dr. Ahmet Ercan'a yönelik suçlamalar yapıldı. Ahmet Ercan, o ayındaki isimlerden Prof. Dr. Celal Şengör'e saydırdı. "İstanbul'da büyük deprem olacak diyen Celal Şengör, deprem üzerine böyle halüsinasyonlar görür" deyip öyle suçlamalar yaptı ki...

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11 şehirde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından deprem uzmanları da birbirine girdi. Prof. Dr. Celal Şengör, “İstanbul’da deprem zaten olacak. İstanbul’da olduğu zaman aşağı yukarı bu büyüklükte olacak. Bizim ilk tahminimiz 7,8 büyüklüğüydü. Sonra Kumburgaz’daki deprem olunca belki bu doğuya doğru kırar o zaman belki 7,2 olabilir. Ama emin değiliz. Mesela, 1766 depremi… Önce bir parçayı kırmıştı birkaç ay sonra öteki parçayı kırmıştı" dedi.

İstanbul'da 3 günde deprem olacak da demişti!

Bunun üzerine bir başka deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul'da en erken deprem yılının 2045 olduğunu, bunun artı-eksi 10 yıl hata payı olduğunu savundu. Şengör’e tepki gösteren Ercan, şunları söyledi:

“Celal, 1999 depreminden sonra 3 gün içinde İstanbul’da büyük bir deprem olacak, büyüklüğü 9,5 olabilir diyen kişidir. Daha sonra '3 gün içinde olmadı, 3 hafta içinde olacak' dedi o da olmadı, '3 ay içinde' dedi o da olmadı. Sonra da 'ilk 10 yılda dedi' o da olmadı."

Celal Şengör böyle halisünasyonlar görür

"Şimdi de '2030 yıllarında olur bu deprem' diyor. Celal'in bir verisi yok ki... Bir tasarı geliştiriyor ama bunun bir veri tabanı yok. Veri tabanı zayıf. Celal genellikle büyük deprem taraftarıdır. Celal, böyle halüsinasyonlar görür deprem üzerine. Sürekli olarak uçlarda durur.”

'Bütün insanlar ölecek' dedim 'temizlensinler' dedi

"Hatta bir gün karşılaştık. ‘İstanbul’da şöyle yakışıklı bir deprem olsun her tarafı yıksın geçirsin bu şehri yeniden kuralım’ dedi bana. 'Böyle şey olur mu bütün insanlar ölecek' dedim. ‘Temizlensin ya’ dedi. Sonuçta Celal böyle halüsinasyonlar görür deprem üzerine. Sürekli olarak uçlarda durur. Kendi bilimsel alanında da böyle birici Celal."