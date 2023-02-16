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Çocuklar biraz gülsün diye, oyuncak dolusu araçlar deprem bölgesinde!

Çocuklar biraz gülsün diye, oyuncak dolusu araçlar deprem bölgesinde!

Deprem felaketinin ardından bölgeye giden yardım araçları, depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor. DinoLino Funpark da, oyuncak dolusu araçlarla çocukların yüzünü güldürmek için deprem bölgesinde dağıtımlara başladı. Her yaştan çocuklara uygun olarak planlanan oyuncaklarla dolu araçlarda, çocuklar için şekerler, besleyici gıdalar ve ısıtıcılar da bulunuyor. Dino Lino oyuncak araçları, önümüzdeki günlerde de yine bölgeyi ziyaret edip çocukları güldürmeye devam etmeyi planlıyor.

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6 Şubat’ta ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketi sonrasında, deprem bölgelerine yardımlar hız kesmeden devam ediyor. Tüm Eğlence, Park, Etkinlik ve Atraksiyon Derneği (TEPEA) Lunaparklar Komite Başkanı Mustafa Dal, DinoLino Funpark olarak binlerce çocuğun yüzünü güldürmek için bölgeye hareket etti. Antakya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay’a uğrayan oyuncak dolusu araçlar, afet bölgelerinde 10 kişilik bir ekiple birlikte depremzede çocuklarımızın bir nebze de olsa yüzlerin gülmesine sebep olmaya çalışıyor.

 Her şey çocuklarımız, geleceğimiz için!

Bölgede yaraların sarılmasına başlandığını belirten TEPEA Lunaparklar Komite Başkanı ve Dino Lino Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dal, “Ülkemiz ciddi bir felaket yaşadı. Çok ciddi kayıplar verdik. Bizler çocukların eğlenmesi için kurulan kuruluşlarız. Bu dönemde de yine çocuklarımız için burada olmamız gerektiğini düşündük ve hareket ettik” dedi. 2 araç dolusu oyuncak ile destek kampanyasına başladıklarını belirten Dal, “Araçlarımızda oyuncaklarımız, ısıtıcılarımız, çocuklarımız için şekerler ve gıda malzemeleriyle geldik. İhtiyaç dahilinde her zaman ülkemizin, vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çocuklar bizim geleceğimiz, her şey onların yüzünde biraz da olsa gülümseme yaratabilmek için” diye konuştu.

Mini lunaparklar kurmak için hazırız!

Lunaparklar ve eğlence parkları konusunda uzman olduklarını kaydeden Mustafa Dal, “Lunaparklar çocukların hayal dünyalarına iyi gelen etkinliklerdir. Bölgede barınma sorunları ortadan kalktığı an devletimizin de izni olursa mini lunaparklar kurmaya hazırız. Bizler çocuklar için her zaman anında aksiyon alabiliriz. Gün birlik olma günü” dedi. Bölgede yine oyuncak dağıtımlarına devam edeceklerini belirten Mustafa Dal, oyuncak markalarını da bölgede aksiyon almaya davet etti.

 

 

 

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