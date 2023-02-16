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50 milyar TL bağışlayan Yeni Çamoluk Otomotiv sosyal medyayı salladı gerçek ortaya çıktı

50 milyar TL bağışlayan Yeni Çamoluk Otomotiv sosyal medyayı salladı gerçek ortaya çıktı

Televizyonların ortak canlı yayınında "Türkiye Tek Yürek" programında 50 milyar liralık bağışıyla Yeni Çamoluk Otomotiv damgasını vurdu. Söz konusu galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 depremlerde zarar gören vatandaşlara yardım için ATV, Star TV, Kanal D, Show TV, TV8, FOX TV, TRT ve Kanal 7'de ortak yayın yaptı.

"Türkiye Tek Yürek" isimli ortak yayınında bağış toplayan isimlerden ilahiyatçı Mustafa Karataş, "Kapı komşum Hamit Duras, Yeni Çamoluk Otomotiv 50 milyar TL" dedi. Sunucunun "50 bin TL" diyerek düzeltme gayretine rağmen Karataş "50 milyar TL" diyerek bağış miktarını tekrarladı.

Hamit Durmaz isimli bağışçının 50 milyar TL değil, 50 bin TL bağışladığı ortaya çıktı. Durmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tutarın yanlış anlaşıldığını açıkladı. 

Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras, yanlış anlaşılma yaşandığını ifade ederek yaşananları anlattı.

"Aslında 50 bin TL demek istedim"

Telefon düşmeyince komşusu olan ilahiyatçı Mustafa Karataş'ı cep telefonundan aradığını aktaran Duras, "Hocama; ‘Bende bir yardımda bulunmak istiyorum’ dedim. ‘Bunu söyler misiniz’ dedim. Daha sonra hocamıza 50 milyar bağış yapacağımı söyledim. Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim. Aslında 50 bin TL demek istedim. Hocamız da canlı yayında 50 milyar bağış geldiğini duyurdu. Daha sonra telefonlarım susmadı. Sosyal medyada mesajlar gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.

"50 bin TL'lik bağışı, 100 bin TL'ye çıkarıyorum"

Sosyal medyada 'Hacı ağabey sen ne yaptın, Merkez Bankası'nı da geçtin' diye mesajlar gelmeye başladığını belirten Duras, "Milletvekilleri, belediye başkanları aradı. Bizi arayıp tebrik edenler oldu. Bazı bizleri tanımayan genç arkadaşlarımız bunu reklam için yaptığımızı düşünüyor. Biz sadece bağış yapmak istedik. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Halkımıza da sabırlar diliyorum" açıklamalarında bulundu. Duras, dünkü programda yaptığı 50 bin TL'lik bağışı, 100 bin TL'ye çıkardığını duyurdu.

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