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Arda Güler gerçeği! 6 milyon TL bağışladı mı?

Arda Güler gerçeği! 6 milyon TL bağışladı mı?

Fenerbahçeli Arda Güler’in 6 milyon TL bağışladığı bilgisinin doğru olmadığı, sadece isim benzerliği olduğu ortaya çıktı.

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"Türkiye Tek Yürek" isimli yardım kampanyasına birçok kurum, sanatçı, sporcu, siyasetçi ve iş insanı bağışta bulunarak depremzedeler için destekte bulundu.

Yardım kampanyasına Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'in de bağışta bulunduğu iddia edilmişti. 

 Anadolu Ajansı Fenerbahçe muhabiri Süha Gür, Arda Güler'in 6 milyon TL bağışladığı iddiasının doğru olmadığını, isim benzerliği yaşandığını söyledi.

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